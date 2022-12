JAKARTA- Begini cara mudah menghitung umur kucing peliharan yang belum banyak orang tahu. Cara menghitung umur kucing berbeda dengan cara menghitung umur manusia.

Pencinta kucing tentu pernah mendengar pepatah bahwa satu tahun kehidupan kucing sama dengan tujuh tahun umur manusia. Bunyi pepatah tersebut tentu hanya mitos belaka. Tetapi, ternyata banyak orang mempercayainya.

Pepatah tersebut digunakan untuk menggambarkan bahwa usia kucing lebih tua dari manusia. Kucing menua jauh lebih cepat dari yang manusia bayangkan. Lantas, bagaimana menghitung usia kucing secara tepat?

Begini cara mudah menghitung umur kucing peliharan. Dengan mengetahui umur kucing, pemilik dapat mengetahui perawatan dan kesehatan hewan peliharaannya.

Sejatinya, cara menghitung umur kucing jauh lebih mudah daripada anjing. According to the American Animal Hospital Association (AAHA) telah membuat pedoman penghitungan umur kucing. Pedoman tersebut juga telah disetujui oleh International Cat Care dan American Association of Feline Practitioners (AAFP).

1 tahun usia kucing = 15 tahun usia manusia

2 tahun usia kucing = 24 tahun usia manusia

Dari tahun pertama ke tahun kedua, usia manusia ditambah 9 tahun. Sedangkan, setelah tahun kedua usia kucing maka ditambahkan 4 tahun usia manusia. Berikut adalah contohnya:

3 tahun usia kucing = 28 tahun usia manusia

4 tahun usia kucing = 32 tahun usia manusia

Untuk lebih jelas, berikut usia kucing dan tahun usia manusia.

Anak kucing berusia 1-6 bulan:

Usia kucing 1 bulan = manusia berusia 1 tahun

Usia kucing 3 bulan= manusia berusia 4 tahun

Usia kucing 6 bulan = manusia berusia 10 tahun

Kucing muda berusia 12 bulan - 2 tahun:

Usia kucing 12 bulan = manusia berusia 15 tahun

Usia kucing 18 bulan = manusia berusia 21 tahun

Usia kucing 2 tahun = manusia berusia 24 tahun

Kucing dewasa berusia 3 tahun keatas sama dengan usia manusia 28 tahun. Cara menghitung usia kucing berikutnya ditambahkan dengan 4 tahun usia manusia. Jadi, saat kucing berusia 4 tahun, maka manusia berusia 32 tahun dan seterusnya.

Pada dua tahun pertama usia kucing jauh lebih cepat menua. Masuk usia kedua tahun proses penuaan kucing justru lambat. Menurut AAHA dokter mengetahui usia kucing berdasarkan bentuk fisik dan perilaku.

Demikian cara mudah menghitung umur kucing peliharan.

 (RIN)