JAKARTA- Ini arti kata cepmek, kamu nanya, hingga tercandu-candu ala Alif Dilan KW yang viral di Tiktok memang menarik untuk dibahas.

Beberapa hari lalu sosial media dihebohkan dengan viralnya video memiliki gaya bahasa dan berpakaian ala pemeran Dilan di Film Dilan 1990.

Tak hanya viral, kata-kata yang diucapkan Alif Dilan KW pun diparodikan oleh beberapa pengguna sosial media, baik dari TikTok maupun Instagram. Tak sedikit pula pengguna yang mengatakan kata-kata tersebut sangat membekas diingatan.

Lantas, apa arti sebenarnya dari kata cepmek, kamu nanya, hingga tercandu-candu ala Alif Dilan KW yang viral di Tiktok? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan okezone berikut ini.

Kata-kata yang kerap dilontarkan Tiktokers Alif ini ternyata memiliki arti tersendiri. Istilah viral yang kini menjadi bahasa gaul baru itu ternyata ditujukan pada salah satu model potongan rambutnya.

Kata 'cepmek' sendiri memiliki arti 'cepak mekar', hairstyle yang menjadi ciri khas Alif dalam mencukur rambutnya. Bahkan, gaya tersebut dianjurkan Alif untuk diikuti.

Secara umum, kata kamu nanya diambil dari Bahasa Indonesia formal yakni Kamu Bertanya? yang berarti Apakah kamu bertanya?. Sementara, dalam bahasa Inggris dapat ditulis You are asking?.

Kata-kata tersebut kerap dilontarkan Alif kala memulai jawaban dengan kata "kamu nanya". Tak heran jika kata-kata itu menjadi candu bagi sebagian orang.

Tercandu-candu juga menjadi kata-kata yang kerap dilontarkan Alif. Dimana kata-kata tersebut dapat berarti kamu ketagihan. Kalimat ini digunakannya untuk mengonfirmasi bahwa orang tersebut candu atau tidak.

Demikianlah penjelasan terkait arti kata cepmek, kamu nanya, hingga tercandu-candu ala Alif Dilan KW yang viral di Tiktok.

(RIN)