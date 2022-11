JAKARTA - Swiss menjadi negara ke-6 di dunia dengan kualitas pendidikan terbaik pada tahun 2022.

US News menyebut, peringkat Swiss tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Bagi Anda yang berniat melanjutkan pendidikan ke Swiss, ada baiknya mengetahui kampus mana saja yang berpredikat sebagai kampus bergengsi.

Berikut adalah 3 universitas terbaik di Swiss.

1. ETH Zurich

Melansir laman Times Higher Education, the Domain of the Swiss Federal Institutes of Technology atau ETH Zurich merupakan kampus terbaik nomor 1 di Swiss dan menempati peringkat ke-15 di dunia.

ETH Swiss menjadi cikal bakal kekuatan industri di Swiss dengan produk-produknya yang sangat inovatif dan diminati masyarakat luas.

Melansir laman resminya, universitas ini dibangun pada tahun 1855 dengan nama Polytechnikum dan kemudian bertransformasi menjadi kampus internasional yang sangat terkenal di dunia.

Pada tahun 1911, ETH Zurich mulai bekerja sama dengan banyak institusi di negara lain. Sementara itu, ETH Zurich menawarkan berbagai program studi, seperti biologi, teknik informasi, matematika, sosial, politik, kimia, arsitektur, ekonomi, manajemen, dan komputer sains. 2. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Universitas selanjutnya yang juga terbaik di Swiss adalah Ecole Polytechnique Federale de Lausanne atau EPFL di Lausanne, Swiss. Kampus ini menempati urutan ke-2 di Swiss dan masih masuk dalam 50 besar kampus terbaik di dunia. EPFL pertama kali beroperasi pada 7 November 1853, dengan ditandai oleh 11 orang mahasiswa yang mendaftar di universitas tersebut. Di masa awal-awal berdirinya, kampus ini hanya memiliki jurusan kimia, fisika, teknik sipil, matematika, arsitektur, dan teknik sipil. Berbagai insinyur berbakat dicetak di kampus ini, dan menjadikan EPFL sebagai salah satu kampus paling selektif di Swiss. Kini, EPFL memiliki beragam fakultas dan jurusan kuliah, seperti fakultas komputer dan komunikasi, fakultas ilmu hayati, dan fakultas teknik, dengan tenaga pendidik terbaik. 3. University of Zurich Di posisi ketiga, ada University of Zurich di Zurich, Swiss. Laman resminya menyebut, universitas ini pertama kali menerima 161 mahasiswa dan 55 tenaga pendidik pada tahun 1833. Mereka yang menuntut ilmu di kampus baru tersebut mengambil jurusan teologi, hukum, kedokteran dan seni. Sebagai bentuk promosi, katalog universitas disebar luaskan dengan bahasa Latin dan Jerman. Di kampus ini juga hadir sekolah kedokteran hewan tertua di dunia yang dipercaya hingga detik ini dalam memberikan pengajaran kepada para calon dokter hewan dari berbagai negara. Saat ini, University of Zurich memiliki berbagai fakultas, yakni hukum, teologi, bisnis-ekonomi-informatika, kedokteran hewan, kedokteran, sains, seni, dan sosial.