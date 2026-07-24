Ashanty Bakal Jadi Dosen Tamu Mata Kuliah Komunikasi, Ganti Profesi?

Ashanty tengah mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia pendidikan sebagai dosen. (Foto: dok Instagram/ashanty_ash)

JAKARTA - Ashanty membagikan perubahan positif dalam hidupnya setelah pulang haji. Selain mengubah penampilan, ia juga tengah mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia pendidikan sebagai dosen.

Istri Anang Hermansyah ini bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk berbagi ilmu di universitas. Rencananya, ia akan menjadi dosen tamu untuk mahasiswa jenjang strata satu (S1).

"Masyaallah aku kepengen banget jadi dosen. MasyaAllah, pulang dari Korea nanti akan ngisi di beberapa universitas tapi jadi dosen tamu buat anak-anak S1," ungkap Ashanty di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan belum lama ini.

Ashanty akan fokus mengajar di bidang yang linier dengan latar belakang pendidikannya, mengingat dirinya merupakan lulusan S2 di bidang komunikasi.

"Jurusan komunikasi. Karena emang S2-nya buat anak komunikasi. Seperti apa nih aku fokusnya sekarang kayak buat materinya, aku pelajari dulu apa yang lagi mereka ingin dibahas," tuturnya.