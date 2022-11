JAKARTA - Tak sedikit dari tokoh maupun publik figur yang sukses menuntut ilmu di Universitas mancanegara.

Pengalaman dan peluang karir lebih baik yang didapatkan, menjadi salah satu alasan yang dimiliki oleh para tokoh tersebut untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Berikut 8 tokoh Indonesia yang sukses menjadi lulusan kampus luar negeri.

1. Dr. H. Boediono B.Sc., M.Ec

Boediono pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-11, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia.

Boediono menjadi salah satu tokoh Indonesia yang menjadi lulusan kampus luar negeri. Berikut adalah riwayat pendidikan Boediono:

• Sarjana Ekonomi di University Of Western, Australia (1967)

• Master di bidang ekonomi dari Monash University, Australia (1972)

• Doctor of Philosophy (Dr) dari Wharton School, University of Pennsylvania, AS (1979)

• Profesor dari Universitas Gadjah Mada (2006)

2. Ahmad Fuadi

Ahmad Fuadi merupakan seorang penulis dari Novel 5 Menara. Ia menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran.

Di tahun 2005, ia mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan melalui beasiswa Chevening yang didapatkannya untuk berkuliah di Royal Holloway, University London, Inggris berfokus pada bidang film dokumenter.

3. Gita Gutawa

Anak dari musisi Erwin Gutawa yang juga merupakan seorang penyanyi ini telah menyelesaikan studi S1 di Universitas Birmingham, Inggris.

Di tahun 2015 setelahnya, Gita Gutawa juga berhasil menyelesaikan pendidikan S2 di London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris dan mendapatkan beasiswa LPDP.

4. Maudy Ayunda

Maudy Ayunda dikenal sebagai salah satu selebriti Indonesia dengan karier cemerlang yang selalu mengutamakan pendidikannya.

Bahkan, ia sudah memiliki tiga gelar yang disandang di belakang namanya. Gelar pertama didapatkan Maudy setelah menyelesaikan studi jurusan Politics, Philosophy, and Economics (P.P.E) di Universitas Oxford, Inggris.

Maudy Ayunda melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Stanford dan lulus di tahun 2019.

Pada tahun 2021 lalu, dirinya bahkan sukses menerima gelar ganda untuk jurusan bisnis (M.B.A.) dan pendidikan (M.A.).

5. Tasya Kamila

Penyanyi cilik Indonesia ini telah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia.

Tasya kemudian melanjutkan pendidikannya dan berhasil mendapatkan gelar S2 nya di Universitas Columbia dengan jurusan Administrasi Publik.

6. Cinta Laura

Selain memiliki segudang pencapaian selama berkarir di dunia Internasional, Cinta juga menyeimbangkan karier dengan pendidikannya.

Cinta bahkan berhasil menerima gelar ganda di Universitas Columbia dengan jurusan S1 Psikologi dan Sastra Jerman.

Keduanya bahkan berhasil ia tamatkan hanya dengan waktu 3 tahun.

Setelahnya, Cinta juga mendapat tawaran untuk program pascasarjana dari Marshal & Rhodes Scholarship di Oxford University dan Gates Cambridge scholarship di Cambridge University.

Namun, ia memutuskan untuk terlebih dahulu fokus dalam kareirnya sebelum kembali melanjutkan pendidikan S2.

7. Isyana Sarasvati

Penyanyi wanita Indonesia yang memiliki karakter unik ini rupanya pernah dinobatkan dalam “30 Under 30 Asia 2020” oleh Forbes, sebagai lulusan universitas di Singapura dan Britania Raya.

Di usia ke-16, Isyana menerima beasiswa dari Pemerintah Singapura untuk belajar Pertunjukan Musik di Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA), Singapura.

Kemudian di tahun 2013, ia mendapatkan Diploma di bidang Music Performance.

Dirinya juga dianugerahi beasiswa penuh untuk belajar lebih jauh di The Royal College of Music (RCM) London, di bawah naungan Bachelor of Music dengan Honours Funded Degree Programme.

Isyana juga menerima Beasiswa RCM Excellence Award di tahun 2015.

Kemudian di tahun 26 September 2015, Isyana berhasil menyandang gelar “Bachelor of Music” (B.Mus) dari Nanyang Academy of Fine Arts, dan menerima penghargaan sebagai Lulusan Terbaik serta menerima penghargaan dari Kedutaan Besar Peru.

8. Tito Karnavian

Tito merupakan seorang Menteri Dalam Negeri di pemerintahan Joko Widodo.

Ia pernah mengenyam pendidikan Magister Ilmu Kepolisian di University of Exeter, Inggris pada tahun 1993.

Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta pada tahun 1996.

Terakhir, Tito Karnavian menyelesaikan pendidikan S3nya di Nanyang Technological University, Singapura dengan gelar Magna Cum Laude di tahun 2013.