JAKARTA - Xaviera Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang konten kreator.

Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube Channel miliknya.

Xaviera juga seorang mahasiswi di Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) yang merupakan kampus nomor 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT.

Remaja kelahiran tahun 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Melalui video YouTube yang diunggah tanggal 28 Oktober 2022, Xaviera membagikan aktivitas kesehariannya sebagai mahasiswa tahun ketiga di Korea Selatan, mulai dari study session, mempersiapkan ujian, meeting, berkumpul bersama teman-teman, nge-band bersama teman, nonton festival music indie di kampus, hingga membuka stand menjual waffle bersama teman satu club.

Meski terlihat melelahkan, apalagi dengan persiapan menjelang ujian, namun Xaviera tampak enjoy menjalankan kesibukannya sebagai mahasiswa dengan 2 major sekaligus.

Ditambah dengan kehadiran dan keseruan dari teman-teman, membuat beban Xaviera seakan melebur dengan rasa bahagianya. “Sekarang kehidupan kampus mulai balik ke normal lagi. Seperti itulah lika-liku kehidupan univku yang mulai kembali normal. Can’t wait to vlog more!,” tulis Xaviera pada video. Buat yang penasaran dengan keseruan aktivitas Xaviera di Korea, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Xaviera Putri, ya!