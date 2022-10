JAKARTA - Bogor memiliki sejumlah sekolah dasar favorit. Sekolah-sekolah tersebut menyediakan kurikulum terbaik dan program pendidikan yang bagus.

Beberapa di antaranya adalah sekolah berbasis internasional. Berikut adalah biaya pendaftaran SD favorit di Bogor.

1. SD An Nahl Islamic School

SD An Nahl Islamic School berlokasi di Jalan Raya Ciangsana, Gunung Putri, Bogor.

Sekolah ini membentuk pemimpin berkarakter Qurani, berwawasan, global dan peduli lingkungan melalui sistem pembelajaran yang diterapkan.

Untuk masuk SD AN Nahl, dikenakan biaya pendaftaran Rp1.000.000. Sementara enrollment fee, yang mencakup biaya pembangunan sarana prasarana, pembangunan sumber daya, dan pengembangan lainnya sebesar Rp35.000.000, dengan SPP Rp2.000.000 setiap bulan.

2. SD Kinderfield Bogor

Kinderfield merupakan sekolah bertaraf internasional yang memiliki beberapa cabang di berbagai wilayah di Indonesia.

SD Kinderfield Bogor berlokasi di Jalan Lawang Gintung, Batutulis, Bogor Selatan dan memiliki fasilitas yang mumpuni.

Sekolah ini menggunakan kurikulum inovatif dan komprehensif untuk membangun keterampilan siswa.

Biaya pendaftaran SD Kinderfield Bogor yaitu Rp500.000, uang penerimaan sebesar Rp2.200.000, dan SPP per 3 bulan Rp7.900.000.

Sementara untuk uang pembangunan, orang tua harus membayar Rp33.500.000 bagi siswa luar.

3. SD KLIS (Knowledge Link Intercultural School)

SD Knowledge Link Intercultural School (KLIS) adalah sekolah internasional berbasis Islam yang berlokasi di Jalan Raya Sirkuit Sentul, Bogor.

Sekolah dasar ini memiliki kurikulum yang sama dengan Oxford AQA dan KLIS Primary yang menggunakan kurikulum Cambridge.

Gambaran dana yang perlu disiapkan untuk bersekolah di SD KLIS berkisar Rp40.000.000 untuk joining fee, biaya sekolah Rp3.750.000 per bulan, serta biaya aktivitas Rp9.500.000 per tahun (untuk kelas 1-3) dan Rp10.000.000 per tahun (untuk kelas 4-6).

4. SD Sekolah Alam Bogor

Sekolah Alam Bogor, atau dikenal pula dengan Salam Bogor, berada di Jl Pangeran Sogiri, Tanah Baru, Bogor Utara, Bogor.

Sesuai namanya, Sekolah Alam Bogor memanfaatkan alam sebagai ruang belajar, media dan bahan ajar, serta sebagai objek belajar.

SD Sekolah Alam Bogor menetapkan biaya investasi pendidikan sebesar Rp20.500.000 bagi lulusan TK di luar Salam Bogor.

Sedangkan joining fee-nya sebesar 20% dari investasi pendidikan dan biaya seleksi Rp500.000. SPP Rp1.200.000 per bulan.

5. SD Labs School Kaizen

SD Labs School Kaizen terletak di Perumahan Bumi Mutiara, Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor.

Sekolah ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan kompetensi siswa dengan paradigma Islam dan berwawasan global.

Bagi orangtua yang ingin mendaftarkan anaknya di SD Labs School Kaizen, dibutuhkan biaya Rp300.000 untuk formulir.

Biaya masuk Rp17.500.000 untuk pendaftar di gelombang pertama, namun jumlah ini belum dipotong diskon Rp2.500.000. Sedangkan SPP per bulan sebesar Rp900.000.