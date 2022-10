JAKARTA- 30 contoh kalimat nominal bahasa Inggris yang wajib diketahui. Dalam materi pembelajaran bahasa Inggris, kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan atau tidak mengandung kata kerja (verb).

Kalimat ini digunakan untuk menyatakan keadaan, status, atau kondisi dari sesuatu. Verb sebagai kata kerja pada kalimat nominal akan digantikan oleh to be.

Adapun bentuk kalimat nominal secara sederhana, yakni:

Subject + to be + Noun / noun phrase

Perlu diketahui, kalimat nominal dalam bahasa Inggris digunakan pada semua tenses, baik present tense, past tense, future tense, dan perfect tense. Hanya saja, ada perubahan bentuk to be yang digunakan.

Kalimat nominal juga bisa digunakan dalam Modal. Adapun to be yang digunakan pada kalimat nominal, antara lain:

(Present) is, am, are,

(past) was, were,

(future & modal auxiliary) be, dan

(perfect) been.

Untuk memahaminya, berikut ini contoh kalimat nominal bahasa Inggris.

Berikut 30 contoh kalimat nominal Bahasa Inggris:Â

-Contoh kalimat nominal dalam Present Tense:Â

1. I study English

(Saya belajar bahasa Inggris)

2. My mother is a teacher.

(Ibu saya adalah seorang guru.)

3.My uncle is a Tailor. (Paman saya adalah seorangPenjahit.)

4. You are the culprit. (Kamu lah pelakunya.)

5. Suzy is a girl. (Laura adalah seorang gadis.)

6.They are the best marching band in this area. (Mereka adalah marching band terbaik di daerah ini.)

7. Eunhyuk Super Junior is the guest star. (Tom Felton adalah bintang tamu.)

8. Tiffany SNSD is a singer. (Anne Marie adalah seorang penyanyi.)

9. Changmin is the victim. (Diego adalah korban.)

10. Liliy is a mother now. (Tanya adalah seorang ibu sekarang.)

11. They are children. (Mereka anak-anak.)

(Apakah dulu kau seorang dokter gigi?)

12. He was not my lover

(Dulu, ia bukanlah kekasih ku)

13. We were the loser

(kita dulu adalah pecundang)

14. She was the culprit

(dia adalah biang keladinya)

15. I was there before the accident

(saya dulu berada disana sebelum kecelakaan itu)

16. Cat and Bird were my favorite pet

(kucing dan anjing dulu adalah hewan peliharaan favorit saya)

-Contoh kalimat nominal Future Tense

17. He will be here soon

(Ia akan tiba sebentar lagi)

18. Will they be your wedding committee?

(Apakah mereka akan menjadi panitia pernikahanmu?)

19. It will be a great show!

(Ini akan menjadi acara yang hebat!)

20. We will be the champion tomorrow

(kita akan menjadi juaranya besok)

21. She will be the best student in class

(dia akan menjadi siswa terbaik di kelas)

22. My Mother will be there

(ayah saya akan berada disana)

23. Your sister will be my partner next week

(saudarimu akan menjadi rekan saya minggu depan)

-Contoh kalimat nominal Perfect Tense

24. Have you been the object of their experiment?

(Pernahkah kau menjadi objek eksperimen mereka?)

25. They never have been this cruel to me before

(Mereka tidak pernah sekejam ini padaku sebelumnya)

26. My father has been a teacher for a long time

(ayah saya sudah menjadi guru cukup lama)

-Contoh kalimat nominal dalam Modal

27. I would be your partner then

(Aku akan menjadi partner mu jika begitu)

28. She should not be here

(Seharusnya ia tidak berada disini)

29. They must be the guard

Mereka harus menjadi pengawalnya)

30. I can be the winner

(saya bisa menjadi juaranya)

Itulah 30 contoh kalimat nominal bahasa Inggris yang bisa dijadikan referensi belajar. Semoga bermanfaat!

