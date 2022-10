JAKARTA – Dua puluh empat perwakilan universitas dan akademi di Amerika Serikat (AS) bertatapmuka dan berinteraksi dengan para pelajar Indonesia di Surabaya pada 11 Oktober dan di Jakarta pada 13 Oktober, dalam peluncuran pameran pendidikan EducationUSA. Pameran ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta.

Dalam rangkaian kedua pameran pendidikan di Malang pada 20 Oktober dan di Jakarta pada 22 Oktober, perwakilan sembilan universitas akan merekrut mahasiswa dan mahasiswi untuk menempuh pendidikan pascasarjana.

Membuka EducationUSA di Jakarta, Wakil Duta Besar AS Michael Kleine mengatakan bahwa tidak seperti kebanyakan negara lain, Amerika Serikat tetap menerima pelajar-pelajar Indonesia sepanjang masa pandemi dengan menerbitkan visa, dan universitas-universitas menyambut mereka di kampus.

Dia mendorong para pelajar untuk mengambil “kesempatan berharga belajar di negara lain, belajar tentang budaya baru, dan lebih banyak mempelajari diri sendiri serta tentang Indonesia dalam proses tersebut.”

Sekira 700 pelajar di Surabaya dan di Jakarta mendatangi tempat pemeran berlangsung dan berbincang dengan para perwakilan dari universitas, dan juga dengan Lembaga Pengelola Pendidikan (LPDP), Komisi Fulbright (AMINEF), serta perwakilan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pameran pendidikan EducationUSA ini juga menyajikan sesi-sesi pembahasan mengenai tips dalam pengerjaan tes dan pendaftaran IELTS.

Pameran kali ini merupakan pameran Pendidikan EducationUSA pertama yang kembali diselenggarakan secara tatap muka oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sejak Februari 2020. Rangkaian akhir dari pameran pendidikan ini akan berlangsung di Park Hyatt Jakarta, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, pada 22 Oktober dari pukul 13.00-16.30 WIB.

Perwakilan-perwakilan universitas yang membuka stan antara lain Arizona State University, Carnegie Mellon University, Colorado School of Mines, Indiana University di Bloomington, Michigan State University, Northeastern University, University of Colorado di Boulder, University of Missouri, dan University of Rhode Island. Selain itu, akan ada sesi-sesi informasi dari perwakilan program beasiswa LPDP dan AMINEF.

Acara ini gratis dan terbuka bagi umum. Untuk informasi lebih lengkap, silakan kunjungi laman EducationUSA.state.gov.

Kantor-kantor EducationUSA di Kedutaan Besar Amerika Serikat memberikan pelayanan bimbingan secara gratis kepada pelajar-pelajar internasional yang prospektif dan menawarkan kepada mereka berbagai sumber serta cara untuk membantu mereka menjajaki tahap-tahap untuk belajar di Amerika Serikat, mulai dari mencari sekolah, mengidentifikasi peluang-peluang dan pendanaan, mengisi aplikasi, memperoleh visa pelajar, hingga mempersiapkan untuk keberangkatan.

Lebih dari 4.700 institusi pendidikan tinggi terakreditasi di Amerika Serikat, dan ada 6 kantor pusat layanan bimbingan pendidikan Education USA yang dapat membantu para pelajar mengerucutkan pilihan, menentukan prioritas, serta merencanakan karier pendidikan mereka. Sekira 8.000 orang pelajar Indonesia sekarang ini sedang menempuh studi di Amerika Serikat.