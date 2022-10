JAKARTA - Times Higher Education (THE) merilis daftar universitas terbaik melalui THE World University Rankings (THE WUR) 2023. Pada THE WUR 2023 kali ini, 1.799 universitas dari 104 negara dan wilayah masuk dalam pemeringkatkan.

Penilaian THE WUR 2023 menggunakan 13 indikator kinerja yang dikelompokkan ke dalam lima bidang. Di antaranya bidang teaching (lingkungan belajar), bidang research (volume, income, dan reputasi).

Lalu, bidang citations (pengaruh riset), bidang international outlook (staf, mahasiswa, dan riset), dan bidang terakhir yaitu industry income (transfer pengetahuan). Tiap indikator penilaian THE WUR mengeluarkan nilai masing-masing dari tiap perguruan tinggi.

Berikut, 10 besar perguruan tinggi di Indonesia berdasar bidang penelitian versi THE 2023:

1. Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan skor 25,8

2. Universitas Indonesia (UI) dengan skor 19,9

3. Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan skor 17,3

4. Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan skor 17,3

5. Binus University dengan skor 14,3

6. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan skor 12,3 7. Universitas Diponegoro (Undip) dengan skor 11,2 8. Universitas Padjadjaran (Unpad) dengan skor 11,0 9. Universitas Hasanuddin (Unhas) dengan skor 10,9 10. Universitas Pendidikan Indonesia dengan skor 10,7.