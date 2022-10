JAKARTA - Berikut ini adalah 5 universitas yang cocok untuk fans Harry Potter.

Sebagian besar dari kita tumbuh dengan menonton Harry Potter dan semua petualangannya. Sesuatu yang begitu menawan, penuh dengan cobaan dan kemenangan atas dunia magis.

Novel-novel JK Rowling terbukti menjadi buku terlaris dan beberapa film yang paling ditunggu-tunggu.

Dengan begitu, tak sedikit dari kita ingin merasakan kelas yang penuh dengan magis sama seperti di Harry Potter.

Begitu besar nama dan pengaruh Harry Potter di dunia, kini dunia pendidikan pun tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan pembelajaran.

Diketahui, ada beberapa kampus yang menyediakan mata kuliah tentang Harry Potter. Yuk simak selengkapnya di sini!

1. University of Western Ontario

'The Many Faces of Harry Potter' adalah program studi yang ditawarkan oleh University of Western Otario.

Mahasiswa dapat menerapkan seri tercinta ke beberapa genre lain termasuk fiksi, detektif, gothik, petualangan, distopian, dan fantasi

Aspek yang menarik dari program studi ini adalah siswa harus berpikir kritis tentang bagaimana novel berubah menjadi film. 2. Georgetown University Seperti yang terlihat pada Harry selama tujuh tahun di Hogwarts, kelas yang ditawarkan oleh Georgetown University bertajuk 'Knights of Old & Harry Potter' mengeksplorasi bagaimana berbagai faktor dan interaksi berkontribusi pada pengembangan rasa diri seseorang. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk siswa atau penggemar yang ingin menyelami adegan teoritis Harry Potter. 3. Durham University Durham University di Inggris menyediakan mata kuliah tentang Harry Potter yang bertajuk 'Harry Potter and the Age of Illusion' yang mempelajari tentang konteks sosial budaya dan pendidikan di Harry Potter. Mata kuliah ini mempelajari bagaimana karya Harry Potter bisa menjadi sangat populer dan mendunia. Bahkan diksi-diksi dalam novel ini bisa juga dipelajari di kampus ini. Â 4. University of California Los Angeles (UCLA) Di UCLA mahasiswa bisa mempelajari mitologi-mitologi yang ada di Harry Potter. UCLA memiliki mata kuliah khusus yang bertajuk Harry Potter Mythology. 5. Frostburg State University Frostburg State University memiliki mata kuliah yang membahas khusus tentang sains yang ada di Harry Potter. Mata kuliah Sains Harry Potter di Frostburg State University mempelajari secara khusus ilmu sihir dan dikaitkan dengan keilmuan seperti Fisika, Biologi, Kimia, dan Teknik.