Cerita fantasi ialah sebuah genre cerita tentang khayalan dan angan-angan imajinasi dari pengarang.

Pada cerita fantasi, terdapat unsur-unsur seperti keajaiban serta peristiwa ajaib, bertema supranatural atau futuristik serta memakai latar belakang lintas waktu dan ruang.

Ketika terbawa dalam suasana satu cerita fantasi, seringkali membuat pembaca takjub oleh daya imajinasi sang penulis.

Selain dapat menceritakan hal yang tak pernah terpikir sebelumnya, penulis juga dapat membawakan cerita tersebut seakan-akan hal yang nyata.

Lantas, bagaimanakah cara menemukan ide untuk penulisan cerita fantasi? Simak penjelasan selengkapnya di sini, ya!

Cara Menemukan Ide Untuk Penulisan Cerita Fantasi

1. Pengalaman spiritual yang dirasakan penulis

Ide cerita fiksi dapat bermula dari kegelisahan penulis akan sesosok Tuhan.

Contohnya ialah CS Lewis, penulis dari novel best seller, Chronicles of Narnia yang diangkat dari ajaran Kristiani.

2. Cerita hidup orang lain Sebagian orang mempunyai kisah hidup mengejutkan, menarik bahkan tragis yang dapat dikembangkan dengan memakai daya khayal, akan menjadi sebuah ide cerita fantasi yang menarik. 3. Pengalaman pribadi yang dijadikan sebagai fiksi Penulis dapat mengutip kisah hidupnya untuk menjadi ide cerita fantasi, yang akhirnya dibumbui dengan imajinasi liar. Contohnya ialah JRR Tolkien, penulis trilogi pada The Hobbit dan The Lord Of The Rings. Segenap cerita fantasi dalam novel tersebut dikutip berdasarkan perjalanan hidupnya. 4. Insiden atau kejadian yang sedang trending saat ini Contohnya seperti pemanasan global yang membuat naiknya debit air laut serta cairnya salju di Antartika, dapat dijadikan ide cerita fiksi. 5. Meninjau keadaan serta lingkungan sekitar Dengan mengupas suatu peristiwa yang mempunyai sifat rumit, peristiwa yang belum terbongkar, keajaiban langka, dapat menjadi bahan ide untuk penulisan cerita fantasi.