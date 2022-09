JAKARTA - Xaviera Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang konten kreator.

Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube Channel miliknya.

Xaviera juga seorang mahasiswi di Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) yang merupakan kampus nomor 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT.

Remaja kelahiran tahun 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Setelah menghabiskan liburan semesternya di Seoul, Xaviera kini kembali membagikan aktivitasnya sebagai mahasiswa teknik pada semester baru.

Seperti setiap mahasiswa pada umumnya, Xaviera terlihat sangat sibuk dengan segala aktivitasnya di kampus ataupun di luar kampus.

Seperti mengikuti kelas secara offline, makan siang bersama teman, belajar di perpustakaan, mengerjakan tugas, hingga menonton pertunjukan para mahasiswa yang biasanya ditampilkan saat awal semester.

Tak hanya itu, Xaviera juga membagikan momen saat dirinya pergi ke kampus dengan berjalan kaki. Dengan suasana pagi yang sejuk, ditambah dengan situasi jalanan yang dipenuhi banyak aktivitas dari masyarakat membuat perjalanan ke kampus terasa lebih menyenangkan. Vlog tersebut diakhiri dengan kegiatan makan malam bersama dengan teman-temannya yang keesokan harinya akan mudik ke daerahnya masing-masing untuk melaksanakan hari raya besar di Korea yaitu Chuseok. β€œDan sekarang aku bakal ketemuan sama temen aku untuk makan malem, karena mereka bakal balik ke rumahnya besok (untuk Chuseok),” ujar Xaviera. Buat yang penasaran dengan aktivitas Xaviera sebagai mahasiswa di kampus Korea, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel xaviera putri, ya!