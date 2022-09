JAKARTA - Monash University merupakan salah satu Universitas yang memiliki kualitas pendidikan Internasional ternama di dunia.

Monash University memberikan kesempatan melalui skema Monash International Leadership Scholarship, yang ditawarkan bagi pelajar Internasional, yang ingin melanjutkan studi Sarjana (S1) atau Master (S2) di Australia.

Monash International Leadership Scholarship menyediakan kuota sejumlah empat kursi untuk penerima beasiswa.

Setiap penerima beasiswa nantinya akan menerima bantuan tanggungan biaya kuliah selama masa studi hingga lulus. Namun, tidak termasuk biaya akomodasi, asuransi, kesehatan, dan biaya hidup.

Pelamar yang ingin mendaftar beasiswa diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu sebagai mahasiswa di Monash University.

Berikut Persyaratan Beasiswa S1 – S2 Monash University Australia, sesuai seperti yang dikutip oleh laman Monash University:

1. Merupakan pelajar Internasional di luar Australia

2. Telah mendaftar perkuliahan penuh waktu/full-time (coursework) untuk gelar Sarjana atau Pascasarjana di Monash University, Australia

3. Beasiswa ini tidak berlaku untuk Master of Business Administration (MBA) dan Bachelor of Medicine atau Bachelor of Surgery (MBBS)

4. Beasiswa ini tidak berlaku bagi mahasiswa yang mengikuti program Monash Pathway (misalnya Monash University Foundation Year dan Monash College)

5. Tidak berlaku bagi pelajar yang sedang menempuh pendidikan menengah (year 12) di Australia.

6. Setiap penerima beasiswa diharuskan untuk mempertahankan nilai 70 persen atau lebih agar tetap bisa melanjutkan beasiswa.

Alur Pendaftaran Beasiswa S1 - S2 Monash University Australia:

1. Mendaftar sebagai mahasiswa di Monash University lewat laman www.monash.edu

2. Mendapatkan Monash Student ID Number dengan status tanpa syarat (no conditions)

3. Mengisi formulir aplikasi beasiswa yang sudah disediakan

4. Mengirimkan aplikasi formulir pendaftaran yang telah dilengkapi pada alamat berikut:

Central Admissions Monash Connect, Clayton Campus 21 Chancellor’s Walk, Campus Centre Monash University, VIC 3800, Australia

Email: mu.documents@monash.edu

Penilaian kelulusan beasiswa berdasarkan prestasi akademik, proposal statement sebanyak 500 kata yang terdapat pada formulir aplikasi beasiswa.

Pihak penyeleksi ikut mempertimbangkan potensi yang dimiliki pelamar untuk menjadi duta dalam mempromosikan kegiatan yang dilakukan oleh Monash University.

Informasi lebih detail mengenai Beasiswa S1-S2 Monash University Australia ini bisa kamu dapatkan dengan mengunjungi laman resminya di www.study.monash.edu.