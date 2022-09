JAKARTA - Sebagai wilayah perairan yang memiliki sumber daya alam dalam hal perikanan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggencarkan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kepulauan Seribu, Devi menargetkan bahwa kampanye gemar ikan ini diikuti oleh ribuan siswa-siswi sekolah untuk mengkonsumsi ikan.

"Pertama dilakukan di Pulau Untung Jawa pada 12 Agustus lalu, kemudian lokasi kedua di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan tanggal 16 Agustus," kata Kasudin KPKP Devi saat dikonfirmasi pada Sabtu (28/8/2022).

Devi mengatakan bahwa usai melakukan kampanye di kedua pulau tersebut. Pihaknya kemudian akan menggelar di Pulau Tidung tanggal 23 Agustus dan keempat dilakukan di Plaza Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka.

"Di Pulau Pramuka, kita ada empat lokasi, dengan target 1.050 anak mengkonsumsi ikan," sambungnya. Menurutnya, sasaran utama kampanye ini adalah sekolah di wilayah Kepulauan Seribu.

Terakhir, kampanye Gemarikan menyasar 300 pelajar SDN 01 Pulau Panggang, SDN 03 Pulau Panggang, MIN 17 Pulau Panggang, hingga SDN 02 Pulau Pramuka.

Devi pun berharap, kampanye Gemarikan dapat berkelanjutan karena memberikan banyak manfaat terutama bagi anak-anak sekolah.

"Terutama supaya tidak stunting. Jadi ini mengajarkan anak-anak dan keluarga makan ikan sejak dini. Kami ingin bisa mencapai target makan nasional 55 kg per kapita per tahun, sementara saat ini kita baru 42 per kapita per tahun," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi menyebut bahwa kampanye Gemarikan ini digalakkan karena wilayahnya dikelilingi lautan dan akan menjadi contoh baik wilayah lain bagaimana potensi dan pengolahan ikan.

"Ikan itu banyak sekali manfaatnya, terutama untuk pertumbuhan, penambahan gizi. Dengan olahan ikan ini, mudah-mudahan ini bisa menambah protein untuk anak-anak kita semuanya," pungkasnya.