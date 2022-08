JAKARTA - Tidak hanya negara-negara di Eropa, negara di Asia juga banyak yang membuka beasiswa-beasiswa bagi mahasiswa internasional, khususnya Jepang.

Jepang menjadi salah satu tujuan favorit para pemburu beasiswa untuk melanjutkan studinya. Kualitas pendidikan yang bagus, teknologi yang maju, hingga keberagaman budaya membuat Jepang menjadi tempat yang tepat untuk menuntut ilmu.

Berikut daftar beasiswa dari Jepang untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

1. Beasiswa MEXT-Gakubu

Dikutip dari laman Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Beasiswa MEXT-Gakubu merupakan program yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang (MEXT) untuk para lulusan SMA/SMK/Sederajat yang ingin melanjutkan studi S1 ke Jepang.

Para penerima beasiswa ini akan menjalani masa studi selama lima tahun, di mana satu tahun pertama untuk sekolah persiapan dan 4 tahun berikutnya untuk studi S1.

Namun, khusus jurusan kedokteran, masa studi menjadi 6 tahun.

Program ini menanggung seluruh biaya studi mahasiswa, termasuk biaya sekolah persiapan.

Selain itu, penerima beasiswa juga akan menerima ¥117.000/bulan sebagai tunjangan hidup dan banyak keuntungan lainnya.

2. Mitsui-Bussan Scholarship

Mitsui-Bussan Scholarship merupakan program beasiswa yang dikelola oleh sebuah yayasan nirlaba di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi.

Penerima beasiswa ini akan didanai oleh perusahaan Mitsui & Co., Ltd. Seorang YouTuber Indonesia, Jerome Polin, menjadi salah satu penerima beasiswa Mitsui-Bussan yang diterima di Universitas Waseda jurusan matematika.

Program beasiswa ini hanya ditujukan untuk lulusan SMA jurusan IPA dan IPS, sedangkan lulusan SMK dan SMA Bahasa tidak dapat mendaftar.

Para penerima beasiswa akan menghabiskan 18 bulan pertama untuk belajar bahasa Jepang, kemudian akan dilanjut selama 4 tahun untuk kuliah.

Jadi, total waktu yang dihabiskan untuk masa studi adalah 5,5 tahun.

Terdapat banyak keuntungan yang ditawarkan beasiswa ini seperti tiket pesawat pulang dan pergi, biaya pendidikan, biaya kedatangan, akomodasi, hingga asuransi. Selain itu, penerima beasiswa juga akan mendapat uang bulanan hingga ¥45.000.

3. Program Specialized Training College (Senshu)

Program yang ditawarkan pemerintah Jepang ini terbuka lebar bagi lulusan SMA/SMK/Sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke Specialized Training College.

Specialized Training College merupakan sekolah yang mempelajari keahlian khusus di bidang tertentu yang berjalan selama dua tahun.

Setelah lulus, penerima beasiswa dapat melanjutkan program S1 sebagai mahasiswa tingkat tiga.

Sama seperti beasiswa-beasiswa sebelumnya, para siswa akan mempelajari bahasa Jepang selama satu tahun sebelum masuk college.

Terdapat beragam fasilitas yang ditawarkan dari beasiswa ini seperti biaya sekolah, tiket pesawat, hingga tunjangan hidup sebesar ¥117.000 per bulan.

4. Program College of Technology (KOSEN)

KOSEN adalah beasiswa yang ditujukan bagi lulusan pelajar IPA yang ingin melanjutkan pendidikan ke College of Technology (Koto Senmon Gakko).

Beasiswa ini masih menjadi bagian dari program Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang. Untuk lulusan SMA, beasiswa ini hanya menerima siswa yag berasal dari jurusan IPA.

Sedangkan bagi lulusan SMK, bisa menyesuaikan dengan jurusan yang dipilih.

Total masa studi untuk program ini adalah 4 tahun, mencakup satu tahun sekolah persiapan belajar bahasa Jepang.

Sama seperti beasiswa pemerintah Jepang lainnya, para penerima beasiswa akan mendapakan tunjangan hidup sebesar ¥117.000 per bulan, tiket pesawat, biaya kuliah, dan lain sebagainya.

5. Program Research Students

Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan pascasarjana ke Jepang, Program Research Students dapat menjadi pilihan yang tepat.

Para penerima beasiswa akan berstatus sebagai research student, mahasiswa peneliti yang melakukan penelitian di bawah bimbingan profesor di Jepang.

Beasiswa ini dibuka bagi lulusan D4, S1, dan S2 dengan IPK minimal 3,2.

Biaya kuliah penerima beasiswa akan ditanggung seluruhnya, sedangkan untuk biaya hidup akan berbeda-beda tergantung program yang diambil. Untuk reserach student akan mendapatkan ¥143.000 per bulan, mahasiswa S2 mendapatkan ¥144.000 per bulan, dan mahasiswa S3 akan mendapatkan ¥145.000 per bulan.

Selain itu, terdapat beberapa universitas yang juga menyiapkan asrama bagi para mahasiswanya. Untuk informasi lebih lanjut, dapat diperoleh di laman resmi Kedutaan Besar Jepang di indonesia.