JAKARTA - Event Goes to Campus dari BuddyKu kembali digelar kemarin. Pada kesempatan tersebut giliran Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (IISIP) yang disambangi oleh BuddyKu dan MNC Portal Indonesia (MPI).

Didukung oleh Fantech, webinar online yang mengangkat tema “Cara Asik Bikin Konten Seru, Positif, dan Pasti Cuan” tersebut dihadiri oleh Tommy Tjokro (Chief of Content BuddyKu), Delvi Sinambela (Head of Production), Rizky Gunawan (Head of Social Media MPI), dan Dr. Asrul M. Mustaqim, M.S. (Pembantu Rektor I IISIP Jakarta).

Dibuka oleh Dr. Asrul, webinar ini dinilai sejalan dengan IISIP sebagai salah satu universitas pencetak jurnalis handal di tanah air.

Ketika pada era ini, pengetahuan terkait konten digital dinilai sangatlah penting bagi para jurnalis.

“Mahasiswa berharap dari MNC dan BuddyKu bagaimana caranya memonetisasi konten, dari apa yang dihasilkan mahasiswa dengan look yang bagus, informatif, relevan, dan sesuai konteks.” ungkap Dr. Asrul.

Berkaca pada data di akhir tahun 2021, tercatat lebih dari 200 ratus juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet, dimana informasi hoax sulit dihindari.

Bahkan jangka waktu tersebut, ada ratusan ribu konten yang di blokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di media sosial dan internet secara keseluruhan. Untuk menjawab tantangan itulah Buddyku hadir dan diluncurkan pada 24 November 2021. Platform yang menjadi bagian dari MNC Group ini membantumu mengakses ribuan informasi terpercaya setiap hari dan merupakan tempat berbagi informasi bagi semua orang. Buddyku dilengkapi AIML (artificial intelligence machine learning) hingga membuat informasi yang disuguhkan menjadi sesuai dengan yang pengguna inginkan. Dalam perjalanannya Buddyku tak hanya mampu menjadi platform untuk mendapatkan informasi, namun juga dapat menjadi wadah untuk menyebarkan informasi. “Sampai akhir tahun 2021, di Indonesia sudah ada lebih dari 202 juta orang yang menggunakan internet. Ancaman di tengah menyebarnya informasi melalui internet adalah hoax atau disinformasi. Yang memprihatinkan, ini menyebar 2 kali lebih cepat. Dibutuhkan platform yang memungkinkan orang mendapatkan dan menyebarkan informasi yang berkualitas, terpercaya dan produktif. Maka hadirlah BuddyKu,” ujar Tommy Tjokro. “Konten yang berkualitas harus dihargai, maka dari itu BuddyKu hadir untuk memberikan reward pada konten kreator yang memberikan konten-konten berkualitas dan anti hoax” tambahnya. Tak hanya filterisasi konten berkualitas, Delvi (Head of Production BuddyKu) dengan adanya reward bagi para kreator, diharapkan para konten kreator bisa semakin fokus dan terjun lebih dalam di dunia konten. “Sebenernya aktivitas membuat konten bisa menghidupi para kreator, BuddyKu berharap para kreator bisa mengembangkan kariernya disini” jelas Delvi Sinambela. Lebih lanjut, webinar ini juga menjelaskan bagaimana cara membuat konten informasi yang baik dan mendapat engagement yang baik pula. Menurut Rizki (Head of Social Media MPI), konten harus spesifik dan tampil beda demi meningkatkan engagement. “Di media sosial, content is king. Jadi bagaimana meramu konten medsos kita supaya bisa menjadi bagus? Di antaranya mengampilkan konten yang newsworthy dengan headline menarik, menyajikan banyak visual yang menarik, dan cara penyampaian yang mendorong engagement,” ungkap Rizki. Mau dapetin informasi yang lebih banyak lagi? Download BuddyKu untuk tahu informasi lebih lanjut terkait topik yang sesuai dengan kebutuhanmu. Hanya di BuddyKu tempat berbagi info untukmu!