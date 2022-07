SURABAYA - Institut Tekonologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali menjalin hubungan baru dengan universitas lain.

Kali ini melalui Fakultas Desain Kreatif dan Binsis Digital (FDKBD), ITS mendapatkan kesempatan untuk melakukan penjajakan kolaborasi riset hingga penerimaan beasiswa bersama University of Szczecin, Polandia yang dibahas dalam diskusi di Ruang Rapat Senat Gedung Rektorat ITS, Jumat (8/7/2022).

BACA JUGA:Desain Mobil Listrik Formula Karya Tim Anargya ITS Sabet 4 Penghargaan Internasional

Dikutip dari laman resmi ITS, Kepala Departemen Manajemen Bisnis (MB) ITS Dr oec HSG Syarifa Hanoum ST MT mengatakan, rencana kolaborasi tersebut berhasil dibentuk dengan bantuan dari Direktorat Kemitraan Global (DKG) ITS.

“Saat ini, salah satu dosen MB ITS juga sedang menempuh pendidikan doktoral di universitas tersebut, yakni Puti Sinansari ST MM,” imbuh dosen yang biasa disapa Eva ini.

Dalam diskusi tersebut, Direktur Program Doktoral University of Szczecin Prof Jaroslaw Korpysa menjelaskan bahwa pihaknya menawarkan berbagai program studi (prodi) sarjana dan magister yang menarik.

Antara lain manajemen bisnis, ekonomi dan pengaplikasian teknologi informasi, manajemen publik, serta berbagai prodi lainnya.

“Kami menawarkan berbagai kesempatan bagi mahasiswa untuk menggapai cita-citanya,” ujarnya. Lebih lanjut, dosen dengan bidang minat kewirausahaan tersebut membeberkan, pelaksanaan mobilitas ini ditujukan untuk mengeratkan kerja sama dalam bidang industri kreatif, pengusungan program baru, dan berbagai subjek lainnya. Selain itu, ia menawarkan beberapa beasiswa yang ditujukan bagi para dosen muda yang memiliki keinginan untuk menempuh pendidikan doktoral. Dengan tempuhan delapan semester, Program Doktoral University of Szczecin menawarkan lima bidang studi. Yakni Science and Natural Sciences, Humanities, Social Sciences, Theology, dan Medical and Health Sciences. “Tentu saja kami akan menyediakan fasilitas yang memadai serta dosen hingga tenaga didik yang bermutu,” tandas Jaroslaw meyakinkan. Selanjutnya, Eva mengungkapkan bahwa kesempatan ini tidak hanya diperuntukkan untuk dosen. Namun, kesempatan ini akan diberikan juga kepada mahasiswa, khususnya yang memiliki bidang peminatan manajemen bisnis. “Sehingga, kami sangat antusias untuk melaksanakan Program Double Degree bagi para mahasiswa yang ingin berkuliah di Polandia,” ungkapnya. Menutup diskusi, alumnus doktoral University of St. Gallen, Polandia tersebut berharap agar kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik dan progresif. Tak hanya itu, ia mengekspresikan kebahagiaannya karena antusiasme dari University of Szczecin serta dukungan dari ITS atas kolaborasi ini. “Kami harap tak hanya MB ITS, namun juga departemen lainnya bisa berkolaborasi dengan University of Szczecin,” tutupnya berharap.