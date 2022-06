JAKARTA - Indonesia-Britain Education Centre (IBEC) menggelar Study in UK Expo pada 18-19 Juni di Ayana Midplaza Hotel Jakarta.

Gelaran ini adalah agenda rutin yang selalu diselenggarakan setiap tahunnya dan diperuntukkan bagi calon mahasiswa Indonesia yang ingin menempuh pendidikan di UK.

Pameran pendidikan Inggris ini juga dikombinasikan dengan Pre-Departure Briefing yang merupakan briefing persiapan keberangkatan, IBEC akan memberikan informasi sejelas mungkin mengenai hal hal yang perlu dipersiapkan oleh para calon pelajar.

Senior Counselor IBEC, S. Hendra mengatakan jika ada banyak hal yang bisa pihaknya informasikan kepada para calon pelajar nanti.

“IBEC akan memberikan informasi terkait bagaimana tahapan aplikasi visa pelajar untuk ke UK, barang-barang yang perlu dibawa, bagaimana merencanakan keberangkatan dan ketibaan di UK, memastikan akomodasi sudah siap, memilih penerbangan yang sesuai, sampai menginformasikan juga proses aplikasi visa bagi keluarga yang berencana ikut,” jelas Hendra.

Ada sebanyak 14 institusi bergengsi di UK yang akan turut serta dalam acara ini, meliputi University of Birmingham, Bournemouth University, University of Exeter, University of Glasgow, INTO UK, KAPLAN, Lancaster University, University of Leeds, University of Manchester, University of Nottingham, University of Sussex, Newcastle University, University of York, University of Warwick, dan Queen's University Belfast.

Tak hanya itu saja, acara ini juga turut didukung oleh The British Council (IELTS), Chevening Award Scholarships, dan The British Embassy (UKVI-UK Visas & Immigration) yang mana mereka akan hadir dan memberikan seminar mengenai peraturan terbaru sehubungan dengan visa pelajar UK.

"Chevening Scholarship ikut ambil bagian dalam acara ini untuk memberikan pemaparannya mengenai beasiswa yang disediakan oleh Pemerintah Inggris untuk masyarakat Indonesia sejak 1983 silam. Sementara IELTS The British Council akan memberikan penjelasan terbaru mengenai IELTS Computer Based yang sudah mulai dikenal oleh sebagian besar mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Inggris,” beber Hendra.

Selain itu, beberapa universitas di UK juga akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa internasional yang belum menyelesaikan kuliah di bulan September, agar mereka masih bisa mengikuti kelas yang dimulai bulan Februari 2023, khusus untuk jenjang S2.

“Bakal ada banyak informasi seputar program pendidikan, mulai dari jenjang S1, S2, hingga S3. Bagi seluruh lulusan SMA yang baru saja menyelesaikan sekolahnya juga bisa ikut serta dalam acara ini dan memulai pendaftarannya agar September 2022 sudah bisa memulai kuliahnya di UK,” terang Hendra.

Pameran pendidikan Inggris ini tidak dikenakan biaya masuk. Jadi, kamu bisa mendatanginya secara GRATIS. Jika ingin datang ke acara ini bisa klik bit.ly/ibecExpoBriefing untuk memiliki tiket masuknya dan memilih tanggal yang diinginkan.

“Dalam kesempatan yang sama, kami juga memberikan kesempatan bagi seluruh orang tua serta calon mahasiswa untuk bisa mendaftar ke universitas di UK dan ikut di intake pada September 2022 atau di intake Februari 2023,” ungkap Hendra.

Selama dua hari penyelenggaraan, semua universitas yang terlibat bakal memberikan sesi menarik yang sayang untuk dilewatkan. Pada hari pertama akan ada agenda yang meliputi The UK's Favorite Student City (Newcastle University), Updates on UK Student Visa - UKVI, How to be a student at Russell Group (University of York), Learn, Live, and Work in UK (University of Exeter),

(Your Pathway to TOP UK University from SMA (INTO), Updates on UK Student Visa (UKVI), Let's GlasGOW - (University of Glasgow), dan University of Birmingham Pre-Departure.

Sementara itu, pada hari kedua akan dimeriahkan oleh sesi dari IELTS Computer Based (The British Council), Training on Personal Statement (Lancaster University), Applying for Chevening Award (The British Embassy), Life at Queen's (Queen's University Belfast), Living in Manchester as a student (University of Manchester), Why Warwick? (University of Warwick), serta University of Nottingham Pre-Departure.