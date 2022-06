JAKARTA-Sebanyak 9 dari 88 siswa Angkatan XI SMAN Unggulan MH Thamrin Jakarta, berhasil meraih beasiswa dari kampus-kampus terkemuka dunia.

Raihan prestasi ini bukan saja membanggakan sekolah, tapi juga orangtua, guru, dan seluruh stakeholder sekolah binaan Pemprov DKI Jakarta.

“Kami memberikan pelayanan proses pembelajaran yang prima untuk seluruh peserta didik. Untuk mencapai prestasi yang luar biasa tersebut, kerja sama sekolah, Komite sekolah, dan juga orang tua siswa, serta semangat belajar yang tinggi dari anak-anak menjadi kunci keberhasilan,” ujar Kepala Sekolah SMAN Unggulan MH Thamrin, Bahari Lubis, Rabu (8/6/2022).

Sementara itu, Ketua Komite Sekolah SMAN Unggulan MH Thamrin, Arinal Ahsana, menambahkan, sekolah bekerja sama dengan Komite memfasilitasi peningkatan kemampuan belajar dengan menggandeng bimbingan belajar (bimbel) Qonstanta.

Berikut ini sembilan siswa yang mendapatkan beasiswa dari universitas ternama di dunia:

1. Nabil Ibadurrahman Ervatra

Peraih medali emas Olimpiade Sains Nasional (OSN). Nabil memilih untuk melanjutkan study di University of Oxford, United Kingdom bidang Computer Science dengan Beasiswa Indonesia Maju (BIM).

2. Rizki Angliano Taufik

Peraih Medali Perak Kompetisi Sains Ruangguru (KSR) bidang Kimia 2021 dan Medali Perunggu Kompetisi Sains Nasional (KSN) bidang Kimia. Kiki memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Nanyang Technological University (NTU) Singapore – Chemistry and Biological Chemistry dengan Beasiswa Indonesia Maju (BIM).

3. Firyal Aqila Rosobin.

Peraih tiga A* Cambridge in Physics, Mathematics and Further Mathematics, diterima di enam universitas top dunia.

Universitas yang dipilih Firyal untuk melanjutkan study adalah Kyoto IUP Program dengan MEXT Scholarship (Monbukagakusho), yaitu beasiswa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang (tanpa ikatan dinas) yang memberikan fasilitas berupa tuition fee, living cost, dan tiket airlines.

4. Rafa Raditya Putra Ramadhan

Peraih Medali Emas Kompetisi Sains Nasional (KSN) dan peraih Medali Emas Kompetisi Sains Madrasah (KSM), Kementrian Agama bidang Biologi. Rafa memilih Kyoto University, Japan, dengan Kyoto IUP Scholarship untuk study lanjutnya.

5. Alifia Sariningtyas Wulandari

Alifia adalah Panitia Thamrin Olympiad Cup 10 & 11 sebagai Liaison Officer (LO). Dari keempat universitas bergengsi yang menerimanya, Alifia memilih untuk melanjutkan study di Kyoto University, Japan– Chemical Science and Technology), dengan MEXT/Kyoto IUP Scholarship.

6. Nanda Vidhirohman

Nanda diterima di empat universitas top dunia. Peraih nilai A* Cambridge in Mathematics and Physics, bergabung dengan ketiga rekan sebelumnya, yaitu Firyal, Rafa, dan Alifia, untuk melanjutkan study di Kyoto University Japan, Engineering Science, Kyoto IUP Scholarship.

7. Muhammad Naufal Rayhan Wibawa

Peraih Medali Emas KSN Astronomi 2020, ini memilih melanjutkan studinya di University of British Columbia, Canada – Computer Science dengan Beasiswa Indonesia Maju (BIM).

8. Ghina Khalda Salsabila

President of Young Eagle’s Class 2.0, Head of Liaison Officer pada Thamrin Olympiad and Cup 11 ini diterima di kampus HKUST, Hong Kong (QS WUR 34) – Engineering, dan meraih Full Tuition Scholarship di City University of Hong Kong, Hong Kong (QS WUR 53) – Data Science.

9. Qurrota Ayun

Queena berhasil meraih Super E Scholarship (full tuition and living cost) di Kyoto University of Advanced Science, Japan – Mechanical and Electrical Engineering.