JAKARTA - Bagi kamu penggemar drama Korea Selatan alias Drakor pasti pernah bermimpi untuk menempuh pendidikan di negara itu. Selain terkenal dengan Korean Pop (K-Pop), Korea Selatan ternyata mempunyai pendidikan dengan kualitas yang mumpuni.

Universitas di Korea Selatan ini bahkan masuk ke dalam top kampus terbaik versi Times Higher Education (THE). Berikut universitas terbaik di Korea Selatan.

Seoul National University

Seoul National University (SNU) merupakan universitas bergengsi di Korea Selatan. Tak heran, universitas ini juga mempunyai tingkat persaingan yang ketat. Pada 2022, SNU menempati peringkat ke-54 versi Times Higher Education (THE).

Universitas ini mempunyai 27 kampus dan sekolah, 5.533 fakultas, serta 31.378 mahasiswa. Mahasiswa SNU dididik oleh 1.558 professor. Universitas yang terletak di ibu kota Korea Selatan, Seoul ini mempunyai komitmen dalam hal riset terutama ilmu alam dan teknik.

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) adalah universitas yang fokus pada sains dan teknologi. Pada 2022, KAIST menempati peringkat ke-99 versi Times Higher Education (THE). KAIST menyediakan beasiswa, asuransi kesehatan, hingga tempat tinggal untuk mahasiswa internasional.

Universitas yang didirikan pada Februari 1971 ini telah menciptakan lulusan yang berkualitas. Salah satu lulusan KAIST adalah Lee Hae-Jin yang merupakan salah satu pendiri Naver, mesin pencari No. 1 Korea Selatan.

Sungkyunkwan University (SKKU) Sungkyunkwan University didirikan pada awal Dinasti Joseon pada 1398. Universitas ini juga menjadi universitas tertua di Asia. SKKU terbagi menjadi dua kampus. Kampus di Seoul untuk ilmu sosial dan humaniora, sedangkan kampus di Sewon untuk ilmu sains. Universitas ini menawarkan kelas MBA menggunakan bahasa Inggris secara penuh. SKKU telah menghasilkan banyak lulusan terkenal seperti aktor Soo Jong Ki dan Cha Eun Wo. Pada 2022, SKU menempati peringkat ke-122 versi Times Higher Education (THE). Yonsei University Yonsei University didirikan pada 10 April 1985. Dimulai dengan berdirinya jurusan medis bersamaan dengan didirikannya Rumah Sakit Gwanghyewon, rumah sakit modern pertama di Korea Selatan. Universitas ini tergabung dalam SKY University. Kata SKY merupakan akronim dari anggota SKY University itu sendiri, yaitu Seoul University, Korea University, dan Yonsei University. Universitas ini mempunyai tiga program khusus mahasiswa internasional. Pada 2022, Yonsei University menempati peringkat ke-151 versi Times Higher Education (THE). Diolah dari berbagai sumber: Tika Vidya Utami/Litbang MPI