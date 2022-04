SLEMAN - Tim Aksa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada (UGM) meraih juara pertama (1st Winner Branding Competition Brexplot 2022 yang digelar Universitas Prasetya Mulya, 26 Maret 2022. Tim yang beranggotakan Azza Luthfia, Mianovani Ideannisa, dan Nabila Tasya Arfikah Cahya itu menjadi juara setelah menyisihkan 56 tim dari 12 perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan tersebut.

Branding Competition Brexplor merupakan rangkaian acara kompetisi dan konferensi branding nasional yang diselenggarakan oleh OWL Club, Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Branding Universitas Prasetiya Mulya.

Rangkaian Brexplor meliputi Pre-Event, Brexology (Training dan Workshops), Brexperience (Konferensi Online) dan Branding Competition.

Brexplor yang digelar secara online ini mengusung tema besar Align dengan tagline Bridging the Gap between Brand and Customer Perception. Brexplor 2022 bekerja sama dengan Anteraja, salah satu jasa pengiriman logistik di Indonesia.

Azza Luthfia menjelaskan pada kompetisi tersebut semua tim ditantang menciptakan sosial media campaign untuk memenangkan persaingan pada double date campaign. Kompetisi diselenggarakan pada tanggal 19 Februari hingga 26 Maret 2022 dengan rangkaian lomba yang terbilang cukup panjang.

Rangkaian kompetisi dimulai dari pengumpulan proposal. Dilanjutkan dengan proses seleksi 15 tim untuk melakukan rocket pitching dan dipilih 5 tim terbaik untuk masuk ke tahapan presentasi final. "Dalam lomba ini kami menawarkan solusi melalui campaign #AllWaysConnected yang bekerjasama dengan Key Opinion Leader (KOL)," kata Azza dalam keterangan tertulisnya sabtu (16/4/2022). Terobosan yang diajukan yakni dengan memperbanyak jumlah insentif kepada customer untuk meningkatkan purchase intention. Hal itu dilakukan melalui campaign #SurprisingWithoutThinking dan membentuk program kolaborasi dengan brand fashion ternama yaitu Erigo untuk mengakuisisi target market secara lebih luas pada saat double date campaign. “Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk bisa terus berprestasi membawa harum nama UGM di tingkat yang lebih tinggi dan bisa mendorong serta menginspirasi mahasiswa lainnya untuk mencetak prestasi dalam berbagai kompetisi,” jelasnya.