JAKARTA - Menyadari bahwa biaya kuliah tidak semurah biaya sekolah di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA), maka kehadiran universitas yang bisa kuliah sambil kerja adalah kabar baik terutama di kota Jakarta. Dengan adanya universitas yang membuka kelas karyawan dapat menjadi pembuka kesempatan bagi para karyawan untuk bisa meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Menuntut ilmu hingga ke liang lahat termasuk peribahasa yang mencerminkan bahwa proses menuntut ilmu tidak ada batas. Dalam dunia nyata, memiliki ilmu yang banyak dan dibuktikan dengan kepemilikan ijazah pendidikan tinggi adalah hal penting. Ijazah pendidikan tinggi bisa mengantarkan pemiliknya untuk mendapat pekerjaan lebih baik.

Lantas, kampus mana saja yang membuka kelas karyawan di Jakarta? Untuk mengetahui jawabannya, simak ulasan berikut ini.

1. Universitas Bina Nusantara (Binus)

Universitas Bina Nusantara (Binus) adalah kampus swasta yang mendapat predikat sebagai kampus IT terbaik di Indonesia. Banyak kampus lain yang mengadopsi metode perkuliahan Binus terutama di bidang IT-nya. Terbukti dengan lulusan IT Binus yang sangat disegani dalam dunia kerja.

Universitas Binus sendiri menyediakan kelas malam bagi karyawan, dengan materi yang tidak ada bedanya dengan kelas reguler.

Untuk program studi yang disediakan adalah:

Program Studi Ilmu Komputer

Program Studi Desain

Program Studi Bisnis & Manajemen

Program Studi Sistem Informatika.

Info lebih detail tentang program kelas karyawan Universitas Bina Nusantara (Binus) dapat diakses di: binus.ac.id.

2. Universitas Trisakti (Usakti)

Universitas Trisakti merupakan universitas yang bersejarah pada proses pendewasaan negeri ini. Hingga kini mahasiswa Trisakti masih cukup loyal untuk peduli pada keadaan bangsa ini dengan berbagai prestasi yang mereka dapatkan.

Untuk jurusan yang tersedia di Universitas Trisakti bagi karyawan antara lain:

Fakultas Kedokteran

Fakultas Kedokteran Gigi

Fakultas Hukum

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Fakultas Teknologi Industri

Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi

Fakultas Seni Rupa dan Desain

Magister Manajemen

Pascasarjana Trisakti International Business School

3. Universitas Syarif Hidayatullah

Bagi para karyawan yang ingin belajar ilmu akademis sekaligus memperdalam ilmu agama, maka Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta adalah kampus yang sangat cocok untuk dipilih.

Kampus yang telah ada sejak 60 tahun yang lalu ini, telah menjadi sejarah dalam perkembangan pendidikan berbasis keagamaan di Indonesia.

Untuk jurusan yang tersedia, Anda dapat memilih sesuai dengan keinginan, baik jurusan ilmu agama maupun ilmu akademik biasa.

Info lebih detail tentang program kelas karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dapat dilihat di: uinjkt.ac.id.

4. Universitas Indraprasta (Unindra)

Unindra adalah universitas yang didirikan oleh organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Unindra memiliki kampus yang dapat menampung 20.000 mahasiswa dalam setiap angkatannya. Walaupun di didirikan oleh PGRI, tidak serta merta Unindra hanya terpaku pada program studi kependidikan saja.

Fakultas, Jurusan atau Program Studi yang ada di Kelas Karyawan Universitas Indraprasta (Unindra) adalah:

Program Studi:

1. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (FIPPS):

Pendidikan IPS sejarah

Pendidikan ekonomi

Bimbingan dan konseling

2. Fakultas Teknik, Matematika, Dan IPA (FTMIPA)

Teknik informatika

Teknik industri

Teknik arsitektur

Pendidikan fisika

Pendidikan matematika

Pendidikan biologi

3. Fakultas Bahasa Dan Seni (FBS)

Desain komunikasi visual (dkv)

Pendidikan bahasa inggris

Pendidikan bahasa & sastra indonesia

4. Program Magister Pendidikan

Program studi magister pendidikan bahasa inggris

Program studi magister pendidikan bahasa indonesia

Program studi magister pendidikan ilmu pengetahuan sosial

Program studi magister pendidikan ilmu pengetahuan alam

5. Universitas Pelita Harapan Jakarta (UPH)

Jika Anda memiliki dana yang ‘cukup’, tidak ada salahnya mencoba menjadi mahasiswa kelas karyawan di Universitas Pelita Harapan (UPH).

Walaupun membutuhkan biaya cukup tinggi, namun fasilitas dan ilmu yang didapatkan cukup sesuai dan seimbang.

Program Studi atau Jurusan yang ada di Kelas Karyawan Universitas Pelita Harapan adalah:

Fakultas Ekonomi (Akuntansi dan Manajemen)

Fakultas Ilmu Komputer (FIK) (Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Sistem Komputer)

Fakultas Desain (School of Design) (Arsitektur, Desain Interior, Desain Produk, dan Desain Komunikasi Visual)

Fakultas Pendidikan (Teachers College)

Fakultas Sains dan Teknologi (Matematika Terapan, Bioteknologi, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Sipil dan Teknologi Pangan)

Fakultas Hukum

Fakultas Liberal Arts

Fakultas Kedokteran

Fakultas Ilmu Seni

Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan

Fakultas Psikologi

Fakultas Ilmu Filsafat

Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (Komunikasi, Hubungan Internasional, dan Ilmu Politik)

6. Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan (STPPH) (Manajemen Perhotelan dan Manajemen Usaha Wisata)

Program Online Learning

Program Magister

Magister Manajemen (Manajemen Marketing Digital, Manajemen Keuangan dan Bisnis, Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Retail, Logistik dan Rantai Suplai)

Magister Komunikasi (Studi Media, Magister Hubungan Internasional, Politik Ekonomi Internasional, dan Politic of International Trade and Security)

Magister Teknik Sipil (Manajemen Konstruksi)

Magister Pendidikan (Teknologi Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Sistemik Magister Pendidikan dalam Pendidikan Kepemimpinan, TESOL (Pengajaran Bahasa Inggris kepada Penutur Bahasa Lain))

Magister Kenotariatan

Magister Hukum (Hukum Bisnis dan MTIC)

Program Magister Eksekutif Internasional (UPH Executive Education Center) (IMM International Master of Management/Junior, IEMM International Executive Master of Management, MHM Master of Hospital Management MMRS MM)

7. Universitas Mercu Buana

Selain binus, Mercu Buana juga mendapatkan predikat sebagai salah satu kampus IT terbaik di Indonesia. Selain terkenal dengan alumni IT-nya yang cukup baik, Universitas Mercu Buana juga terdapat beberapa fakultas lainnya seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Psikologi, dan masih banyak lagi fakultas lainnya.

Untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan, Mercu Buana juga memberikan kelas khusus bagi karyawan untuk dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih baik lagi. Fakultas, Jurusan atau Program Studi yang ada di Universitas Mercu Buana, antara lain:

Fakultas Desain dan Seni Kreatif (FDSK)

Desain Produk

Desain Interior

Desain Kom. Visual

Fakultas Teknik (FT)

Teknik Sipil

Teknik Arsitektur

Teknik Mesin

Teknik Elektro

Teknik Industri

Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom)

Informatika

Sistem Informasi

Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)

Manajemen

D3 MICE Manajemen

D3 Manajemen

Akuntansi

D3 Akuntansi

Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM)

Broadcasting

Public Relations

Marketing Comm

Digital Comm

Fakultas Psikologi (FPsi)

Psikologi

8. Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech (STTI NIIT I-Tech)

STTI NIIT I-Tech adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program sarjana dan professional training di bidang teknologi informasi. Universitas ini telah terakreditasi B dari BAN-PT. Dengan dukungan berbagai vendor Teknologi Informasi, STTI NIIT I-Tech mengembangkan program sarjana teknologi informasi yang memiliki kompetensi di bidang networking, multimedia, komunikasi & informasi, dan komputasi seni.

STTI NIIT I-Tech juga menyelenggarakan program kuliah kelas karyawan atau kuliah karyawan professional dengan waktu kuliah pada hari sabtu dan minggu, serta STTI NIIT I-Tech juga menyediakan kuliah online E – Learning program ini sangat cocok untuk karyawan yang ingin memperdalam kemampuan bidang teknologi dan informasi tentunya STTI NIIT I-Tech layak dipertimbangkan.

Demikian 8 Kampus berkualitas untuk kelas karyawan di Jakarta. Semoga bermanfaat!