JAKARTA - Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) RI Laksdya TNI Prof Dr Ir Amarulla Octavian, ST, MSc, DESD mengunjungi Konkuk University di Seoul, Korea Selatan, pada Rabu, 16 Februari 2022.

Dalam keterangan yang diterima, Kamis (17/2/2022), kunjungan tersebut merupakan tahapan lanjut setelah penandatanganan MOU dengan Konkuk University bersama KRBIOTECH untuk menyelenggarakan penelitian bersama Vaksin Covid-19 pada 2021.

Kedatangan Laksdya TNI Prof Dr Ir Amarulla Octavian, ST, MSc, DESD diterima secara resmi oleh Rektor Konkuk University Prof Young Jae Jeon, didampingi para Warek dan Dekan Department of Stem Cell and Regenerative Biotechnology Molecular and Cellular Reprogramming Center Prof Ssang-Goo Cho, Ph.D.

Beberapa rencana kerjasama pendidikan disusun untuk meningkatkan kontribusi kedua universitas dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Kesempatan yang baik dimanfaatkan untuk meninjau langsung fasilitas dan laboratorium KRBIOTECH yang diterima langsung oleh CEO Prof. Young Bong Kim, PhD Kerjasama Unhan RI dengan Konkuk University dan KRBIOTECH merupakan kesempatan Fakultas Farmasi Militer menyiapkan berbagai skema dan tahapan uji klinis vaksin Covid-19 dalam rangka aplikasi biodefense dan biosecurity. Beberapa profesor Konkuk University juga dijadwalkan untuk bisa hadir memberikan kuliah tamu di Fakultas Farmasi Militer Unhan RI.