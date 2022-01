JAKARTA - Ingin melanjutkan pendidikan kuliah di Eropa? Salah satu negara terbaik untuk kuliah dan banyak menyediakan beasiswa adalah Belanda. Tahun ini Pemerintah Belanda melalui Nuffic Neso kembali membuka program beasiswa untuk pelajar internasional agar melanjutkan pendidikannya S1 maupun S2 di universitas terbaik di Belanda.

Program ini bernama Orange Tulip Scholarship. Beasiswa ini memberikan kesempatan kepada pelajar Indonesia yang berbakat untuk belajar di Belanda. Program ini ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi dan dikoordinasikan oleh Neso Indonesia.

Universitas top dunia, komunitas serta warganya yang plural, kesempatan untuk bekerja di Belanda dengan nilai ekonomi yang tinggi, serta lingkungan dan gaya hidup sehat, adalah beberapa hal positif yang akan didapatkan saat berkuliah di Belanda.

Baca juga: 9 Cara Kenali Minat dan Bakat Sebelum Pilih Jurusan Kuliah

Melansir laman Ruangguru di ruangguru.com, beasiswa Orange Tulip Scholarship merupakan program yang dikhususkan untuk membantu biaya pendidikan bagi penerimanya.

Besaran bantuan biaya kuliah bervariasi berdasarkan universitas yang dilamar, mulai dari 30-100% dari biaya pendidikan selama kuliah di Belanda.

Baca juga: 4 Pekerjaan Sampingan yang Bisa Dilakukan Sambil Kuliah, Apa Saja?

Berikut detail cara pendaftaran bagi kamu yang tertarik untuk mendaftar program beasiswa Orange Tulip Scholarship 2022

1. Pastikan kampus tujuan kamu terdaftar sebagai mitra program beasiswa Orange Tulip Scholarship. Untuk mengetahui daftar kampus yang bisa kamu pilih, bisa cek di web Neso - Study in Holland

2. Simak segala informasi yang dijelaskan, dan pastikan kamu memilih kampus tujuan dan segera mendaftar secara mandiri pada universitas tersebut.

3. Kamu akan mendapatkan konfirmasi dari universitas melalui e-mail / sistem pendaftaran daring yang berisi keterangan tertulis dari pihak universitas. Keterangan tersebut harus kamu simpan dan diperlukan untuk mendaftar Beasiswa OTS.

4. Dapatkan Letter of Acceptance dari universitas di Belanda

5. Berkas yang perlu dikumpulkan, yakni:

- Formulir pendaftaran beasiswa Orange Tulip Scholarship 2022

- Bukti pendaftaran ke universitas di Belanda

- Curriculum Vitae atau CV.

Kirimkan berkas dalam bentuk softcopy pada format Word atau PDF. Setiap file diberi nama jelas dalam Bahasa Inggris. Pastikan ukuran semua berkas tidak melebihi 20 MB. Berkas yang sudah siap bisa dikirim ke ots@nesoindonesia.or.id.

Selain itu, pastikan juga para pelamar telah mendapat balasan dari pengelola beasiswa bahwa berkas telah diterima dengan baik. (Pihak Neso Indonesia akan membalas maksimal 2 minggu). Batas waktu pendaftarannya akan mengikuti jadwal masing-masing penerimaan di setiap universitas, untuk itu, simak informasinya dengan lengkap.

Tidak akan ada proses wawancara langsung atau tes tertulis lainnya yang diselenggarakan oleh Orange Tulip Scholarship. Proses seleksi hanya berupa seleksi berkas saja.

Persyaratan Beasiswa

1. Pendaftar adalah Warga Negara Indonesia.

2. Status saat ini tidak sedang bekerja atau menempuh studi di Belanda

3. Sedang dalam proses pendaftaran, atau telah diterima pada salah satu universitas mitra program Orange Tulip Scholarship.

4. Memenuhi syarat khusus yang ditetapkan oleh masing-masing skema beasiswa Orange Tulip Scholarship

Daftar Universitas Mitra Orange Tulip Scholarship 2022

1. Deadline pendaftaran 1 Februari 2022

- Vrije Universiteit Amsterdam (Master/S2)

2. Deadline pendaftaran 28 Februari 2022

- Radboud University (Master/S2)

3. Deadline pendaftaran 1 Maret 2022

- Nyenrode Business Universiteit (MBA/S2)

4. Deadline Pendaftaran: 1 April 2022

Program S1 (Sarjana/Bachelor)

- Breda University of Applied Sciences

- Nyenrode Business Universiteit

- Saxion University of Applied Sciences

- Wageningen University & Research

- Zuyd University of Applied Sciences

Program S2 (Master/MBA)

- Academy of Theatre and Dance (Master)

- Amsterdam Business School (Master)

- Amsterdam Business School (MBA)

- Fontys University of Applied Sciences (Master)

- Hanze University of Applied Sciences (Master)

- Institute of Housing and Urban Development (Master)

- Institute of Social Studies in The Hague of Erasmus University (ISS) (Master)

- Maastricht School of Management (Master dan MBA)

- Maastricht University (Master)

- Nyenrode Business Universiteit (Master)

- Reinwardt Academy (Master)

- Rotterdam Business School (Master)

- Saxion University of Applied Sciences (Master)

- TIAS School for Business and Society (Master dan MBA)

- Tilburg University (Master)

- University of Amsterdam - Social Sciences (Master)

- University of Twente (Master)

- Wageningen University & Research (Master)

- Wittenborg University of Applied Sciences (Master dan MBA)

- Zuyd University of Applied Sciences (Master)

Untuk informasi lengkap dan lebih detail dari pendaftaran beasiswa, bisa cek laman https://www.studyinholland.nl/finances/orange-tulip-scholarship-programme/ots-indonesia/apply-for-ots-indonesia. Untuk kontak resmi dari panitia penyelenggara program, bisa dihubungi melalui email ots@nesoindonesia.or.id.