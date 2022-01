JAKARTA - Departemen Desain Produk Industri (Despro), Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital (FDKBD) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memberikan kesempatan pada calon mahasiswa yang memiliki prestasi luar biasa untuk mendapatkan Golden Ticket dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022.

Kepala Departemen Desain Produk Industri ITS Bambang Tristiyono menjelaskan, hal ini ditempuh dengan beberapa persyaratan umum dan tahapan seleksi yang telah ditentukan.

Menurutnya, tujuan adanya jalur Golden Ticket ini adalah untuk memberikan apresiasi khusus bagi siswa SMA/MA/SMK sederajat yang memenuhi persyaratan dan kriteria untuk diterima menjadi mahasiswa baru tahun 2022.

“Hal ini juga sebagai bentuk rangkaian promosi Despro agar lebih dikenal masyarakat,” jelasnya melansir laman its.ac.id, Rabu (5/1/2022).

Jalur yang kali pertama dibuka oleh Despro ITS ini memiliki beberapa persyaratan umum. Peserta harus memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), menyertakan copy rapor hingga semester 5, mencantumkan bukti prestasi akademik maupun non akademik dan mencantumkan bukti prestasi luar biasa.

Selain itu juga perlu membuat uraian yang ditulis tangan berisi deskripsi diri dan alasan memilih Despro ITS. Kemudian membuat surat pernyataan keaslian prestasi dan dokumen dengan mengetahui kepala sekolah. (sst)

Persyaratan lainnya adalah peserta harus memilih Departemen Desain Produk ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pilihan satu pada jalur pendaftaran SNMPTN 2022.

“Atau pilihan satu pada jalur Seleksi Kemitraan, Mandiri, dan Prestasi (SKMP) bagi pemenang yang tidak masuk kuota SNMPTN,” ujar Bambang

Peserta juga harus melampirkan bukti keikutsertaan ITS Fair Ini lho ITS yang diselenggarakan pada 8 – 23 Januari 2022 mendatang. Bambang mengatakan, hal ini agar peserta lebih mengenal ITS, khususnya Departemen Desain Produk Industri ITS.

“Kami tidak ingin salah pilih, keikutsertaan peserta dalam ITS Fair dapat menunjukkan keseriusan dan minat memilih Despro ITS,” ungkapnya.

Selain itu, terdapat tiga jenis prestasi luar biasa yang dapat didaftarkan. Pertama, prestasi nasional atau internasional di bidang desain dan diselenggarakan oleh institusi terkemuka.

Kedua, entrepreneur terutama di bidang desain atau bisnis kreatif yang dibuktikan dengan profil usaha dilengkapi omzet dan link business account. ”Ketiga, influencer atau Youtuber yang dibuktikan dengan link media sosial,” jelas lelaki berkaca mata ini.

Adapun mengenai tahap seleksi, peserta akan melalui tiga tahapan. Tahap pertama, seleksi dokumen yang disyaratkan akan dibuka pada 14-28 Februari 2022 pukul 17.00 sore. Tahap kedua, seleksi wawancara bagi yang lolos tahap pertama. Kemudian tahap ketiga, verifikasi akhir dan pengumuman peraih Golden Ticket.

Terakhir, Bambang berharap dengan adanya jalur Golden Ticket ini dapat menjadikan Departemen Despro ITS lebih dikenal dan menjadi pilihan favorit siswa.

Ia juga berharap jalur ini dapat memberi apresiasi khusus bagi peserta yang memenuhi persyaratan dan kriteria untuk diterima menjadi mahasiswa baru tahun 2022. “Semoga pendaftar dan peminat Despro ITS lebih meningkat lagi,” pungkasnya penuh harap.