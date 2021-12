JAKARTA- Jurusan teknik umumnya dipilih oleh peserta didik kelas peminatan IPA. Sebab banyak studi di kuliah yang masih terkait dengan matematika, fisika dan juga mata pelajaran sains lainnya yang dipelajari ketika masih berseragam putih abu-abu.

Program studinya pun banyak tersedia di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Untuk menciptakan lulusan yang berdaya saing pun para perguruan tinggi telah melengkapi fasilitas pembelajaran lengkap untuk praktikum atau praktek.

Namun tahukah Anda, lulusan jurusan teknik pun bisa mendapat gaji tinggi dengan prospek kerja yang luas seperti jurusan yang lainnya.

Lantas, apa saja jurusan teknik yang memiliki peluang gaji tinggi ? Berikut ini jurusan teknik yang memiliki peluang kerja dengan gaji tinggi dilansir dari laman resmi fintech untuk pendidikan Pintek, Senin (3/12/2021).

1. Teknik Informatika

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih, banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di bidang IT seperti programmer, developer ataupun software engineer.

Oleh sebab itu, lulusan sarjana informatika atau teknik informatika menjadi salah satu jurusan kuliah yang banyak dibutuhkan. Bahkan, pekerja IT bisa dibilang lebih mudah meniti karir dan mendapatkan gaji besar.

Berdasarkan survei gaji yang dilakukan oleh National Association of Colleges and Employers (NACE) di tahun 2018, rata-rata gaji seorang programmer di Amerika bisa mencapai Rp 919 juta per tahun. Sedangkan di Indonesia, bisa mendapatkan gaji di atas Rp10 juta per bulan.

2. Teknik Penerbangan

Teknik penerbangan masih menjadi primadona banyak orang karena dapat bekerja sebagai teknisi pesawat. Profesi tersebut terbilang sama pentingnya dengan seorang pilot di dunia penerbangan.

Coba bayangkan jika tidak ada teknisi pesawat, tentu tidak akan ada orang yang berani menggunakan pesawat sebagai moda transportasi. Itulah kenapa, profesi di bidang ini bisa mendapatkan gaji rata-rata Rp20 juta hingga Rp25 juta setiap bulannya

Saat mengambil jurusan kuliah teknik penerbangan, kamu akan belajar cara merancang hingga mengoperasikan pesawat terbang, satelit dan roket. Menarik bukan?

3.Teknik Pertambangan Jurusan kuliah teknik pertambangan juga bisa memberikan gaji besar saat sudah bekerja yaitu kisaran Rp 11 juta hingga Rp32 juta per bulan. Sat kuliah, kamu akan mempelajari proses penambangan mulai dari minyak, gas bumi, batu bara dan lainnya. Bahkan, kamu juga akan mempelajari eksploitasi bahan tambang hingga pemasarannya. Untuk jurusan teknik pertimbangan itu sendiri juga bisa bekerja di berbagai sektor seperti di industri semen hingga perusahaan pembangkit listrik. 4. Teknik Perminyakan Lulusan teknik perminyakan memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan gaji yang besar. Bagaimana tidak, kamu dapat bekerja di perusahaan besar di Indonesia seperti Pertamina hingga Chevron. Rata-rata gaji yang diperoleh seseorang yang bekerja di sektor perminyakan bisa mencapai Rp20 juta setiap bulan.