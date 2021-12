JAKARTA – Tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali berpartisipasi dalam pameran otomotif tahunan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang digelar di Grand City Convex, Surabaya dari 8 – 12 Desember 2021.

Dalam perhelatan kali ini, ITS Automotive Team menghadirkan empat mobil kebanggaannya seperti mobil listrik formula Anargya Mark 2.0, Antasena Hydra bertenaga hidrogen, mobil urban Sapuangin XI Evo 2 Generasi 11 berbahan bakar gasoline, dan Nogogeni VI Evo berbahan bakar listrik.

Mobil-mobil karya mahasiswa ITS ini ikut dipamerkan selama lima hari. Keempat mobil dari tim otomotif terbaik ITS ini sendiri memiliki tipe kelas, bahan bakar serta fokus penelitian dan pengembangan teknologi otomotif yang berbeda-beda.

Hal ini sekaligus menunjukkan keseriusan ITS untuk terus mengembangkan teknologi otomotif yang tidak hanya terfokus pada satu bidang spesifik. Namun dalam berbagai bidang untuk memajukan dunia otomotif tanah air.

General Manager (GM) Anargya ITS Electric Vechile Team Anggito Kusumo Pamungkas mengungkapkan, berpartisipasinya tim Anargya ITS dalam pagelaran GIIAS ini dapat menunjukkan kontribusi mahasiswa ITS dalam pengembangan teknologi mobil listrik nasional.

“Terima kasih atas kesempatan ini, kami berharap agar ke depannya kami dapat membawa inovasi-inovasi lain untuk kemajuan kendaraan listrik di Indonesia,” tuturnya melalui siaran pers, Kamis (9/12/2021).

Sementara GM Antasena ITS Team Ario Bhismo Nugroho berharap, melalui pameran otomotif karya tim ITS ini dapat menginspirasi anak bangsa dan memberikan optimisme kepada masyarakat. Salah satunya untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara penghasil riset hidrogen dan pembuat mobil hidrogen. “Ini adalah ajang untuk menunjukkan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa ITS, sedang berinovasi demi Indonesia yang lebih baik,” tandasnya. Pada kesempatan yang sama, GM Nogogeni ITS Team Dimas Andi Setiawan juga berharap, melalui acara ini tim riset ITS dapat lebih dikenal oleh masyarakat dan selalu menghadirkan inovasi teknologi terkini dari dunia otomotif. Yakni dengan menggunakan energi alternatif yang dapat terealisasikan ke depannya. Terakhir, GM ITS Team Sapuangin William Mikhael Parlindungan menyampaikan rasa syukurnya karena tim ITS diberi kesempatan untuk bersanding dengan banyak perusahaan otomotif besar lainnya. “Kami berharap melalui ajang ini, kami dapat lebih menunjukkan inovasi anak bangsa dan memotivasi anak muda lainnya,” tuturnya