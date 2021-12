JAKARTA - Hari pernikahan merupakan momen bahagia yang dinanti oleh pasangan pengantin. Namun, apa jadinya jika pernikahan itu dilangsungkan saat menjalani kuliah. Bahkan, ada pula yang melakukan pernikahan bersamaan dengan wisuda.

Berikut kisah viral para mahasiswa tersebut.

November 2021

Pasangan pengantin di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Hal ini lantaran keduanya melaksanakan pernikahan sekaligus diwisuda secara bersamaan. Alhasil, wisuda online tersebut ia ikuti di atas panggung pelaminan, lengkap dengan busana pernikahan yang dikenakan.

Sepasang pengantin yang tampak dalam video tersebut menggunakan baju pengantin berwarna emas. Mereka berdiri bersama keluarga sambil menyambut kedatangan tamu. Dia atas panggung pelaminan tersebut juga terlihat dua orang pria yang memakai jas dan toga wisuda berwarna hitam.

Kedua orang tersebut kemudian terlihat menyerahkan toga kepada sepasang mempelai pengantin dan melakukan sesi foto bersama. Proses pemindahan tali toga sebagai tanda kelulusan dilakukan di atas panggung pelaminan setelah ijab kabul dilaksanakan.

Tamu yang hadir dalam acara tersebut tidak menyangka bahwa pasangan pengantin ini diwisuda secara bersamaan di acara pernikahan.

Oktober 2021

Seorang wanita menjadi viral di media sosial karena menikah dan diwisuda secara bersamaan. Video tersebut diunggah di akun TikTok @virstasafira. Dalam video tersebut tampak pengantin wanita menggunakan baju pengantin lengkap, dengan paes dan hiasan di kepala.

Dia juga terlihat menggunakan baju serta toga wisuda. Dalam unggahannya, dia menuliskan "The best moment ever! Wisuda+dihalalil! #wisudaonline #nikahmuda #graduation #wisuda #fypdongggggggg #fypシ #fypage #pejuanghalal". Dia juga lulus dengan predikat cum laude. Hingga Selasa (30/11/2021) video tersebut sudah ditonton 2,1 juta kali, 196 ribu like, 1924 komentar.

Juli 2020

Salah seorang wisudawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bernama Muhammad Nur Najhan melaksanakan acara pernikahan dan wisuda di waktu yang bersamaan. Dia terlebih dahulu melangsungkan akad nikah.

Setelah acara akad nikah usai, dia melanjutkan dengan acara wisuda yang dilaksanakan secara daring. Najhan menyelesaikan S1-nya dalam waktu 3,5 tahun. Dia juga mendapat predikat cum laude dengan IPK 3,52. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag, MA mengucapkan selamat kepada sang pengantin yang melaksanakan pernikahannya bersamaan dengan wisuda online.

Tika Vidya Utami/Litbang MPI

Tika Vidya Utami/Litbang MPI