JAKARTA - Siapa yang tak mengenal Maudy Ayunda? Seorang aktris, penyanyi, penulis lagu, model, aktivis dan penulis yang lahir di Jakarta, 19 Desember 1994 itu dikenal mempunyai segudang prestasi dalam berbagai bidang.

Memiliki nama lengkap Ayunda Faza Maudya, Maudy telah melewati perjalanan panjang terutama dalam bidang pendidikan hingga kisahnya menginspirasi banyak orang.

Diketahui sejak kecil Maudy mempunyai semangat belajar yang tinggi hingga dirinya berhasil menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas ternama di Dunia.

Jejak pendidikan Maudy pun sangat luar biasa, berikut adalah daftarnya.

- SD : Mentari International School Jakarta

- SMP : Mentari International Jakarta

- SMA : SMU British International School Jakarta

- S1 : Oxford University, P.P.E (Philosophy, Politics and Economics)

- S2 : Stanford University, M.A (Master of Arts) dan M.B.A. (Master of Business Administration)

Tentunya untuk mencapai tujuannya dan sukses di bidang pendidikan, Maudy telah melewati perjuangan yang hebat. Seperti diketahui untuk masuk salah satu universitas ternama di Dunia bukan hal yang mudah.

Bahkan peluangnya terbilang kecil untuk bisa diterima di universitas tersebut. Namun, Maudy berhasil membuktikan dengan perjuangannya, ia akhirnya bisa menyelesaikan pendidikannya itu.

Seperti diketahui Maudy kini mendapatkan dua gelar usai dirinya lulus dari Stanford University. Gelar tersebut yakni Master of Arts (MA) dan Master of Business Administration (MBA).

Selain itu, Maudy juga memberikan pelajaran dari perjalanan pendidikannya terutama di Stanford University yang diunggahnya dalam sebuah video di akun YouTube miliknya.

Video tersebut diunggah pada 12 Juni 2021 dengan judul "My Standford Graduation - What I Learned". Dalam video Maudy menjelaskan apa yang didapatnya setelah menyelesaikan pendidikannya di Stanford University.

"Saat meninggalkan tempat ini, aku ingin merenung dan berbagi dengan teman-teman semua apa yang benar-benar membuat pengalamanku disini begitu istimewa dan apa saja pelajaran-pelajaran hidup yang tertanamkan," katanya dalam video Youtube Maudy Ayunda, dikutip Okezone pada (26/11/2021).

Hal pertama yang Maudy peroleh yakni Maudy harus belajar beradaptasi dan meerubah belajar selama pandemi. Kelas zoom mengambil alih dan pengalaman belajarnya berubah menyesuaikan.

Kedua, Maudy belajar untuk benar-benar menghargai alam bebas. Belum pernah ia begitu nyaman berada dibawah terik matahari. Di sana ia juga belajar hacking dan membenamkan diri dalam dunia penuh aktivitas. Stanford bahkan menghidupkan kembali kecintaan lamanya kepada berlari.

Ketiga, di sana Maudy belajar mencari inspirasi dari orang-orang. Teman kelasnya yang terdiri dari 400 orang, berasal dari berbagai lapisan masyarakat menawarkan perspektif dan cerita yang berbeda-beda. Kisah-kisah ini memicu keinginannya untuk membuat perubahan. Sama seperti qoutes Standford "Ubahlah kehidupan orang" "Ubahlah organisasi" dan "Ubahlah dunia.

Terakhir, Maudy belajar bahwa hidup adalah lebih dari hal-hal yang besar, lebih dari sekedar pencapaian dan milestone, tapi tentang udara yang kita hirup, langkah yang kita ambil, dan tawa yang dibagi dengan orang-orang terdekat.

"Aku merasa bahwa pendidikan adalah sebuah area dimana aku ingin membawa perubahan, karena itu aku memilih untuk mendalaminya secara akademis," ungkapnya.

"Dua tahun lalu, aku datang ke Standford ingin mengubah dunia tapi malah mengubah diriku sendiri secara personal. Aku sadar, i just wanna be happy (aku hanya ingin bahagia) and membuat banyak orang tersenyum," tambahnya.