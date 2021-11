JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dicalonkan menjadi panglima TNI terbaru. Pengajuan Presiden Joko Widodo ke DPR telah disetujui untuk dilakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada Jenderal Andika Perkasa.

Jenderal TNI Andika Perkasa lahir di Bandung, Jawa Barat pada 21 Desember 1964. Sebelum dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) pada November 2018 lalu, lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987 itu menjabat panglima Komando Strategis Angkatan Darat (pangkostrad) sejak 13 Juli 2018.

Jenderal Kopassus ini juga memiliki sederet jabatan penting salah satunya sebagai Komisaris Utama PT Pindad (Persero). Mengutip laman resmi perseroan, Kementerian BUMN mengangkat Andika berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad Nomor: SK-9/MBU/01/2019.

Namun, banyak orang yang mungkin belum mengetahui jejak pendidikan Jenderal Andika Perkasa yang ternyata merupakan lulusan Universitas ternama Luar Negeri yaitu Harvard.

Mantan Pangkostrad ini memiliki jejak dan prestasi di dunia pendidikan yang luar biasa. Bahkan, dirinya telah berhasil menempuh pendidikan hingga gelar S3.

Jenderal Andika Perkasa mengenyam pendidikan S1 di universitas dalam negeri dan meraih gelar S2 serta S3 di luar negeri.

Berikut adalah jejak pendidikan Jenderal Andika Perkasa baik di dalam maupun di luar negeri.

Akademi Militer (1987), Sekolah Dasar Kecabangan (Sesarcab) Infanteri, Pendidikan Komando, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) (1999), Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.

Pendidikan di luar negeri, di antaranya: The Military College of Vermont Norwich University, Northfield, Vermont, AS. Lalu National War College, National Defense University, Washington DC, AS (2003). Selain itu, Harvard University, Massachusetts, USA dan The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration,The George Washington University, Washington DC, AS (2005).

Kini, KSAD Jenderal Andika Perkasa diketahui mempunyai empat gelar pendidikan luar negeri yakni gelar PhD dan tiga gelar master yakni M.A, M.Sc, M.Phil. Selain itu, ia juga mempunyai satu gelar S.E. dari perguruan tinggi dalam negeri.