JAKARTA-Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru yang bisa menjadi pilihan lulusan Teknik Informatika. Pilihan pekerjaan tersebut mempunyai gaji yang selangit.

Melansir laman resmi Bina Nusantara University, Minggu (31/10/2021), informatika merupakan disiplin ilmu komputer. Yaitu mempelajari data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi.

Secara umum informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi.

Ahli IT dibutuhkan oleh setiap perusahaan yang mengandalkan teknologi untuk beroperasi, baik perusahaan negeri, swasta, maupun multinasional di berbagai sektor industri. karena perkembangan teknologi saat ini berkembang pesat terutama di bidang IT dan kemampuan atau keahlian IT ini sangat berperan penting bagi sebuah perusahaan atau organisasi dalam mengelola software yang dimiliki.

Lantas, apa saja jenis pekerjaan yang tercipta karena kehadiran system IT ini. Berikut ini 6 pilihan profesi dari jurusan Teknik Informatika yang perlu mahasiswa tahu untuk persiapan setelah lulus nanti.

1. Programmer

Merupakan profesi untuk membuat program berdasarkan lembar spesifikasi software engineering. Skill atau kemampuan yang dimiliki oleh programmer adalah ahli dalam memprogram sistem atau mengembangkan aplikasi di berbagai bidang industri, bertujuan untuk membuat sistem dengan bahasa pemrograman.

2. Web Engineer/Web Administrator

Ahli dalam merancang, mengembangkan dan memelihara website sebuah organisasi atau perusahaan dan bertanggung jawab secara teknis terhadap operasional pada sebuah situs web. Biasanya profesi ini banyak dicari oleh perusahaan khusus dalam pengembangan IT dan konsultasi komputer.

3. Software Engineer

Software engineer merupakan seorang insinyur perangkat lunak yang menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak yang ditujukan untuk desain, pengembangan, pemeliharaan, pengujian, dan evaluasi perangkat lunak.

Software engineer memiliki tugas untuk melakukan analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, mengimplementasikan dan memvalidasi suatu rancangan sistem perangkat lunak untuk menjawab sebuah permasalahan, juga kemampuan untuk mengembangankan dan mengoperasikan perangkat lunak.

Software engineer dewasa kini memang sangat dibutuhkan banyak perusahaan. Saat ini seluruh aspek perusahaan pun akan membutuhkan seorang software engineer untuk menunjang perangkat yang dimiliki agar segala kegiatan atau aktivitas perusahaan lebih efektif dan efisien. Ahli ini dibutuhkan di semua lini industri.

4. Database Engineer/Database Administrator Profesi yang mengatur dan mengelola proses arsitektur data pada sebuah perusahaan. Yang mana, infrastruktur tersebut dapat berupa basis data (database), pipeline, atau warehouse. Skill yang dimiliki ialah merancang, mengelola, dan memelihara basis data yang dimiliki perusahaan. Membangun sistem dan infrastruktur tersebut berkaitan dengan volume data yang berjumlah dan berukuran cukup besar. Jumlah kebutuhan data yang semakin besar tidak mungkin dapat ditampung dengan hanya bermodalkan infrastruktur konvensional saja. Oleh karena itu, mereka ditugaskan untuk membangun sekaligus merancang informasi untuk kepentingan bisnis dan pengembangan produk perusahaan. 5. Game Developer Seorang software developer dengan keahlian dibidang pembuatan video game. Pekerjaan spesifik dari game developer adalah pembuat video game. Para game developer menciptakan software untuk berbagai jenis permainan yang dapat diakses melalui berbagai device, mulai dari device permainan video game seperti Playstation atau Nintendo, smartphone (iOS ataupun Android), hingga device berbasis PC atau laptop. 6. Konsultan IT Merupakan orang yang yang berperan dalam perencanaan dan pengevaluasian IT dalam sebuah organisasi atau perusahaan, juga yang menganjurkan clientnya bagaimana menggunakan teknologi informasi agar memenuhi sasaran bisnis atau menyelesaikan suatu masalah. Konsultan bekerja untuk memperbaiki struktur, efisiensi dan sistem IT organisasi. Konsultan IT dapat terlibat dalam bermacam aktivitas seperti marketing, manajemen proyek, customer relationship management (CRM) dan system development.