Kisah Sedih Ibu Ijah, Guru Honorer yang Hanya Digaji Rp 414.000 Padahal Sudah Mengabdi Selama 40 Tahun

Kisah Sedih Ibu Ijah, Guru Honorer yang Hanya Digaji Rp 414.000 Padahal Sudah Mengabdi Selama 40 Tahun (Foto: TikTok)

JAKARTA – Kisah Bu Ijah, seorang guru honorer yang mengabdikan hidupnya selama empat dekade di dunia pendidikan, menjadi sorotan publik. Di penghujung masa pengabdiannya, ia mengaku hanya menerima gaji terakhir sebesar Rp414 ribu per bulan. Cerita tersebut memicu keprihatinan sekaligus kembali mengangkat persoalan kesejahteraan guru honorer di Indonesia.

Melalui akun TikTok pribadinya, @buijah28, Bu Ijah mengumumkan bahwa dirinya memutuskan berhenti mengajar setelah 40 tahun mengabdi sebagai tenaga pendidik.

Dalam video yang diunggah pada Juni 2026, Bu Ijah memperlihatkan amplop berisi gaji terakhir yang diterimanya sebagai guru honorer, yakni sebesar Rp414.000.

"Saya Bu Ijah, pada Juni 2026 ini memutuskan berhenti menjadi guru setelah 40 tahun mengabdi dengan membawa gaji terakhir Rp414.000," ujar Bu Ijah dalam video yang diunggah.

Unggahan tersebut kemudian viral dan dibagikan ulang di berbagai media sosial. Banyak warganet mengaku terenyuh melihat perjuangan seorang guru yang telah puluhan tahun mendidik generasi bangsa, tetapi masih menerima penghasilan yang sangat minim.