MNC University Jadi Tuan Rumah EduTalk Youth Summit 2026, Bekali Ratusan Pelajar se-Jabodetabek

JAKARTA - MNC University sukses menjadi tuan rumah bagi gelaran regional EduTalk Youth Summit 2026 yang diinisiasi oleh platform edukasi EduTalk.id. Acara yang dihadiri oleh 200 peserta tingkat SMP dan SMA se-Jabodetabek ini berlangsung meriah di kampus MNC University pada Sabtu (13/6). Kolaborasi ini dirancang sebagai wadah inspirasi guna membangun generasi pelajar yang aktif, kreatif, dan berdaya sejak usia muda.

Seminar ini menghadirkan tiga narasumber inspiratif, yaitu Naura Lovea selaku mahasiswa MNC University, Azriel Daffa sebagai Duta Kampus Polteknaker, dan A.A Amar Tasya selaku Duta GenRe DKI Jakarta. Kegiatan ini bertujuan membekali peserta dengan wawasan mendalam mengenai pengembangan diri, kemampuan public speaking, serta mentalitas pertumbuhan (growth mindset).

Rangkaian acara diawali dengan penyerahan penghargaan dan perkenalan kampus, lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi utama.

Salah satu narasumber, Naura Lovea, yang juga mahasiswi MNC University, secara khusus membawakan topik mengenai pentingnya membangun koneksi dan relasi di era digital untuk memperluas perspektif dari orang-orang baru.

"Harapan aku setelah ini, para peserta bisa lebih berani sih buat mencoba berbaur dan menjalin koneksi antar sesama, jadi enggak ada lagi yang namanya canggung dalam berkenalan," ungkap Naura.

Antusiasme peserta semakin terpacu saat memasuki siang hari melalui sesi Focus Group Discussion (FGD) dan Rocket Presentation untuk memaparkan ide kreatif kelompok.

Bagi MNC University, kolaborasi ini bermanfaat besar dalam meningkatkan reputasi institusi di ranah pendidikan. Kehadiran ratusan pelajar se-Jabodetabek menjadi momentum penting bagi kampus untuk memperkenalkan atmosfer akademik yang positif dan fasilitas pembelajaran secara langsung. Setelah penampilan yel-yel kelompok, rangkaian kegiatan ini ditutup dengan awarding session bagi para narasumber serta sesi dokumentasi bersama.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi: website: https://mncu.ac.id

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik