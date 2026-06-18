Sekolah Punya Peran Penting Cetak Generasi Cerdas Digital di Era Banjir Informasi

JAKARTA - Kemampuan menggunakan teknologi secara bijak kini menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki pelajar. Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya ancaman kejahatan siber, sekolah dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga cerdas dan bertanggung jawab di ruang digital.

Pentingnya pendidikan literasi digital tersebut menjadi fokus dalam Diskusi Literasi Digital bertajuk "Scroll Bijak, Deteksi Gerak" yang digelar di SMK Negeri 1 Bogor. Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber dari unsur pemerintah, pendidikan, hingga keamanan siber untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar dan guru mengenai tantangan dunia digital saat ini.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri Aang Witarsa Rofik, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat Dr. Ervin Aulia Rachman, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Radden Ronny Kurnaefi, serta Ketua Tim Pengendalian Konten Negatif Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN Ery Suprayitno.

Literasi Digital untuk Siswa

Dalam sambutannya, Aang Witarsa Rofik menegaskan bahwa pendidikan literasi digital perlu ditanamkan sejak usia sekolah. Menurutnya, generasi muda harus dibekali kemampuan untuk menyaring informasi, menjaga data pribadi, serta memahami berbagai risiko yang dapat muncul di dunia maya.

Berbagai materi yang disampaikan dalam diskusi tersebut menyoroti pentingnya jejak digital, etika bermedia sosial, hingga keamanan siber. Para narasumber juga mengingatkan bahwa ancaman digital seperti hoaks, phishing, penipuan online, dan pencurian data pribadi semakin sering terjadi sehingga membutuhkan kewaspadaan dari seluruh pengguna internet, termasuk pelajar.