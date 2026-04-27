Budaya Indonesia Masuk Ruang Digital, Ini yang Terjadi di Museum Nasional

JAKARTA - Pemerintah bersama sejumlah pihak swasta dan platform digital menghadirkan pameran serta aktivasi karakter kreatif yang terinspirasi budaya Indonesia di Museum Nasional Indonesia pada 27–29 April 2026. Kegiatan ini juga dihadirkan melalui platform digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap konten budaya.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemanfaatan ruang digital dalam memperkenalkan budaya, yang melibatkan kolaborasi antara pelaku industri kreatif, platform teknologi, dan institusi kebudayaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan platform digital untuk pelestarian dan promosi budaya terus berkembang. UNESCO dalam laporan “Culture: The Missing SDG” menyebut budaya sebagai elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Industri budaya dan kreatif juga disebut berkontribusi lebih dari 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) global.

Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Giring Ganesha D., mengatakan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperluas jangkauan promosi budaya Indonesia.

“Kami mengapresiasi inisiatif ini dalam mendukung kreator mempromosikan kebudayaan Indonesia melalui platform digital. Kehadiran karakter seperti NYOTA menunjukkan bagaimana medium kreatif dapat menjembatani budaya tradisional dan platform digital,” ujarnya.