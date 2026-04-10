Profil dan Pendidikan Pratiwi Sudarmono, Astronot Pertama Indonesia yang Nyaris ke Luar Angkasa

JAKARTA – Prof. Pratiwi Sudarmono dikenal sebagai salah satu perempuan Indonesia yang mencetak sejarah di bidang sains dan antariksa. Ia menjadi calon astronot perempuan pertama dari Asia yang hampir terbang ke luar angkasa melalui program kerja sama dengan NASA pada 1986.

Namun, misi tersebut akhirnya batal terlaksana akibat insiden besar dalam program penerbangan luar angkasa saat itu.

Masa Kecil dan Latar Belakang

Pratiwi Sudarmono memiliki nama lengkap Pratiwi Pujilestari Sudarmono. Ia lahir pada 31 Juli 1952 di Bandung. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia luar angkasa dan sains.

Ia merupakan anak pertama dari enam bersaudara dan dikenal memiliki tekad kuat sejak usia dini untuk berkarier di bidang penelitian, bahkan bercita-cita terlibat dalam program luar angkasa Indonesia.

Riwayat Pendidikan

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Bandung, Pratiwi melanjutkan pendidikan SMA di Jakarta. Ia kemudian menempuh studi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.