Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Jadwal Lengkap Libur Awal Puasa dan Tahun Baru Imlek Februari 2026 untuk Anak Sekolah

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |07:08 WIB
Jadwal Lengkap Libur Awal Puasa dan Tahun Baru Imlek Februari 2026 untuk Anak Sekolah
Jadwal Lengkap Libur Awal Puasa, Lebaran dan Tahun Baru Imlek Februari 2026 untuk Anak Sekolah. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tidak terasa libur awal puasa Ramadhan dan Tahun Baru Imlek sudah dekat. Lalu bagaimana jadwal lengkap libur awal puasa untuk anak sekolah? 

Awal Ramadan 2026 diperkirakan jatuh pada pertengahan bulan Februari. Sementara, libur Lebaran akan berlangsung pada akhir Maret. 

Berikut ini informasi selengkapnya mengenai perkiraan jadwal libur sekolah selama bulan Ramadan dan Idul Fitri, beserta Imlek 2026, dirangkum Selasa (3/2/2026). 

Tanggal Libur Imlek 2026 

Jadwal libur Tahun Baru Imlek 2026 adalah Selasa, 17 Februari 2026. 

Imlek atau Tahun Baru Imlek merupakan momen tahunan paling penting bagi masyarakat Tionghoa yang menandai pergantian tahun berdasarkan kalender lunar. Perayaan ini berlangsung selama 15 hari dan lekat dengan berbagai tradisi, seperti berkumpul bersama keluarga, dominasi warna merah, sajian kuliner khas, pembagian angpao, serta atraksi barongsai yang melambangkan keberuntungan sekaligus bentuk penghormatan kepada para leluhur.

Jadwal Libur Awal Ramadhan 2026 

Berdasarkan perkiraan kalender Hijriah, 1 Ramadan 1447 H diprediksi jatuh pada 19 Februari 2026. Adapun Pengurus Pusat Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada 18 Februari 2026.

Sekolah biasanya akan memberikan libur di awal Ramadan, sesuai dengan keputusan dinas setempat dan kebijakan sekolah. Durasi libur ini sekitar 1-3 hari. Libur awal Ramadan kali ini berdekatan dengan Tahun Baru Imlek pada 17 Februari 2026.

Bagaimana dengan jadwal libur Lebaran? 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/612/3199200//kuda_menangis-arw2_large.jpg
Viral Boneka Imlek 'Kuda Menangis' di China, Justru Diserbu Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/25/3198861//imlek-mySA_large.jpg
Serba-Serbi Rencana Perayaan Imlek Nusantara 2026 yang Bertepatan dengan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/612/3198822//imlek-dDSZ_large.jpg
Kenapa Imlek Selalu Identik dengan Hujan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/612/3198742//imlek-OUhn_large.jpg
Imlek 2026 Shio Apa? Ini Makna, Karakter, dan Peruntungannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198482//masjid_ikn-NQ4K_large.jpg
Masjid IKN Bakal Jadi Titik Pantau Hilal Awal Ramadan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198455//sidang_isbat-Eyn7_large.jpg
Sidang Isbat Awal Ramadan Digelar 17 Februari 2026
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement