Jadwal Lengkap Libur Awal Puasa dan Tahun Baru Imlek Februari 2026 untuk Anak Sekolah

Jadwal Lengkap Libur Awal Puasa, Lebaran dan Tahun Baru Imlek Februari 2026 untuk Anak Sekolah. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tidak terasa libur awal puasa Ramadhan dan Tahun Baru Imlek sudah dekat. Lalu bagaimana jadwal lengkap libur awal puasa untuk anak sekolah?

Awal Ramadan 2026 diperkirakan jatuh pada pertengahan bulan Februari. Sementara, libur Lebaran akan berlangsung pada akhir Maret.

Berikut ini informasi selengkapnya mengenai perkiraan jadwal libur sekolah selama bulan Ramadan dan Idul Fitri, beserta Imlek 2026, dirangkum Selasa (3/2/2026).

Tanggal Libur Imlek 2026

Jadwal libur Tahun Baru Imlek 2026 adalah Selasa, 17 Februari 2026.

Imlek atau Tahun Baru Imlek merupakan momen tahunan paling penting bagi masyarakat Tionghoa yang menandai pergantian tahun berdasarkan kalender lunar. Perayaan ini berlangsung selama 15 hari dan lekat dengan berbagai tradisi, seperti berkumpul bersama keluarga, dominasi warna merah, sajian kuliner khas, pembagian angpao, serta atraksi barongsai yang melambangkan keberuntungan sekaligus bentuk penghormatan kepada para leluhur.

Jadwal Libur Awal Ramadhan 2026

Berdasarkan perkiraan kalender Hijriah, 1 Ramadan 1447 H diprediksi jatuh pada 19 Februari 2026. Adapun Pengurus Pusat Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada 18 Februari 2026.

Sekolah biasanya akan memberikan libur di awal Ramadan, sesuai dengan keputusan dinas setempat dan kebijakan sekolah. Durasi libur ini sekitar 1-3 hari. Libur awal Ramadan kali ini berdekatan dengan Tahun Baru Imlek pada 17 Februari 2026.

Bagaimana dengan jadwal libur Lebaran?