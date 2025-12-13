Asal Usul Oxford, Kampus Tertua yang Jadi Tempat Mengajar Sri Mulyani Tahun 2026

JAKARTA - Asal usul Oxford, kampus tertua yang menjadi tempat mengajar Sri Mulyani menjadi perhatian. Bagaimana ceritanya awal mula berdirinya Oxford?

Oxford adalah institusi yang unik dan bersejarah. Sebagai universitas tertua di dunia berbahasa Inggris, universitas ini dapat membanggakan keberadaannya yang berkelanjutan selama sembilan abad.

Tidak ada tanggal pendirian yang pasti, tetapi pengajaran sudah ada di Oxford dalam beberapa bentuk pada tahun 1096.

Larangan Paris

Oxford berkembang pesat sejak tahun 1167, ketika Henry II melarang mahasiswa Inggris untuk kuliah di Universitas Paris setelah berselisih dengan Thomas Becket.

Seorang pengunjung terkemuka

Pada tahun 1188, sejarawan Gerald of Wales memberikan pembacaan publik kepada para dosen Oxford, khususnya di Oxford atau Cambridge yang berkumpul.

Sebagai juru tulis kerajaan untuk raja dan dua uskup agung, Gerald of Wales melakukan perjalanan luas dan menulis secara ekstensif.

Mahasiswa Luar Negeri Pertama

Sekitar tahun 1190, kedatangan Emo dari Friesland, mahasiswa luar negeri pertama yang diketahui, memulai tradisi Universitas dalam mengembangkan hubungan ilmiah internasional.

Gelar Kanselir

Pada tahun 1201, Universitas dipimpin oleh seorang 'magister scholarum (kepala sekolah gerejawi) Oxonie', yang kemudian dianugerahi gelar Kanselir pada tahun 1214, dan pada tahun 1231 para Master diakui sebagai universitas atau korporasi.

Perguruan tinggi pertama

Pada abad ke-13, kerusuhan antara penduduk kota dan mahasiswa mempercepat pendirian asrama-asrama primitif.

Kemudian digantikan oleh perguruan tinggi pertama di Oxford, yang dimulai sebagai rumah-rumah yang didanai atau aula tempat tinggal abad pertengahan, di bawah pengawasan seorang Master.

Didirikan antara tahun 1249 dan 1264, University, Balliol, dan Merton Colleges adalah yang tertua.

Upeti dari raja-raja

Kurang dari seabad kemudian, Oxford telah mencapai keunggulan di atas setiap pusat pembelajaran lainnya, dan memenangkan pujian dari paus, raja, dan para bijak berkat usianya yang sudah tua, kurikulum, doktrin, dan hak istimewanya.

Pada tahun 1355, Edward III memberikan penghormatan kepada Universitas atas kontribusinya yang tak ternilai bagi ilmu pengetahuan. Ia juga mengomentari jasa-jasa yang diberikan kepada negara oleh para lulusan Oxford yang terkemuka.

Sejak awal, Oxford menjadi pusat kontroversi yang hidup dengan para cendekiawan yang terlibat dalam perselisihan agama dan politik.

John Wyclif, seorang Master dari Balliol pada abad ke-14, berkampanye untuk penerbitan Alkitab dalam bahasa Inggris, bertentangan dengan keinginan kepausan.

Pada abad ke-16, Henry VIII memaksa Universitas untuk menerima perceraiannya dengan Catherine dari Aragon, dan para tokoh gereja Anglikan Cranmer, Latimer, dan Ridley kemudian diadili karena bidah dan dibakar di tiang pancang di kota tersebut.

Universitas tersebut berpihak pada Kerajaan selama Perang Saudara dan Charles I mengadakan parlemen tandingan di Gedung Konvokasi Universitas.

Pada akhir abad ke-17, filsuf Oxford, John Locke, yang dicurigai melakukan pengkhianatan, terpaksa melarikan diri dari negara itu.