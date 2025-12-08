Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Siswa Kerap Pakai Alis Cicak di Sekolah, Netizen: “Rawrr”

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |06:45 WIB
Viral Siswa Kerap Pakai Alis Cicak di Sekolah, Netizen: "Rawrr"
Viral Siswa Kerap Pakai Alis Cicak di Sekolah, Netizen: “Rawrr”. (Foto: IG sitil.puzey)
A
A
A

JAKARTA - Seorang siswa kerap menggunakan alis bergambar cicak dan bahkan memberikan tutorialnya di dalam kelas. Uniknya, gambar cicak tersebut hanya dibuat pada alis kanan.

Siswa ini memang sering memakai alis bergambar cicak di satu sisi. Hal itu dilakukan karena ia ingin berdandan seperti kakak-kakak dewasa yang disebutnya sebagai “lediz”.

Tanpa rasa malu, pemilik akun bernama Sitil Puzel melakukannya di dalam kelas, meski di luar jam pelajaran. Namun pada unggahan lainnya, Sitil memang kerap menggunakan make up saat di sekolah. Bahkan dalam salah satu postingannya, ia sempat mendapat candaan “hinyai” atau muka berminyak dari temannya.

Kendati demikian, ia mengungkapkan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai bentuk profesionalitasnya sebagai influencer.
“Aku ini kerja ya,” ujar Sitil berulang kali.

Konten yang dibuatnya pun penuh filter baik visual maupun audio-visual. Meski begitu, pendapat netizen terbagi. Berikut beberapa komentarnya, dikutip Senin (8/12/2025):

 

