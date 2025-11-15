Viral, Mahasiswi Ini Berlari Bahagia saat Wisuda Dijemput Ayahnya yang Supir Angkot

JAKARTA – Mahasiswi cantik ini langsung berlari bangga di hari bahagianya saat diwisuda. Ia berlari menuju ayahnya yang merupakan seorang sopir angkot.

"Itu Ayah? Ayah Neng? Ah iya, itu Ayahnya Neng," ujar akun Cacaluvve, yang sangat bahagia ketika mendengar klakson sang ayah, seperti dikutip Senin (17/11/2025).

Cacaluvve merasa lega setelah menunggu kehadiran orang spesialnya. Sang Ayah akhirnya menepati janji untuk datang di hari wisuda. Awalnya, Cacaluvve datang seorang diri dengan motor saat cuaca hujan. Ia berpikir ayahnya tidak akan hadir karena sedang bekerja menarik angkot.

Sang anak pun tak kuasa menahan tangis. Ia menangis karena terharu atas perjuangan ayahnya yang bekerja keras agar ia bisa kuliah dan selalu melakukan apa pun demi dirinya.

"Ih Ayah makasih ya sudah datang. Hari ini aku wisuda sama Ayah," ujarnya.

"Anak Ayah sekarang sudah jadi sarjana," kata sang ayah.

Tidak hanya itu, sang ayah yang sudah mengenakan batik juga memberikan kejutan berupa kepala badut untuk menyambut hari bahagia tersebut. Ia juga membawa buket bunga dan sebuah boneka. Air mata sang anak semakin deras karena ia tahu ayahnya sedang tidak punya banyak uang.

"Kamu berhasil, Neng," ujar sang ayah.

Momen bermakna ini pun mengundang doa dan haru dari para warganet. Berikut sejumlah komentar netizen: