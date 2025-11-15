Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Jurusan Kuliah yang Paling Dibutuhkan di Kemenkes

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |11:05 WIB
JAKARTA - Lima jurusan kuliah berikut menjadi yang paling banyak dicari dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan. Pendaftaran CPNS Kemenkes akan dibuka pada 17 September, sehingga penting bagi calon pelamar menyiapkan dokumen sejak sekarang.

Mengutip informasi dari laman resmi Kemenkes pada Minggu (16/11/2025), terdapat 743 formasi yang tersedia untuk berbagai kualifikasi pendidikan. Jika kamu berencana mendaftar, cek apakah jurusanmu termasuk yang menjadi prioritas berikut ini.

Jurusan Kuliah yang Dibutuhkan Kemenkes

1. Apoteker

Lulusan apoteker dibutuhkan untuk menangani penggunaan, penyimpanan, dan penyediaan obat-obatan. Selain itu, mereka berperan memberi informasi tentang cara konsumsi hingga potensi efek samping obat. Program studi ini tersedia di sejumlah kampus besar seperti UI, Universitas Airlangga, UGM, dan USU.

2. Farmasi

Berbeda dari apoteker, jurusan farmasi lebih fokus pada proses meracik, mencampur, hingga merumuskan obat. Lulusan farmasi juga mempelajari cara menganalisis serta memastikan mutu obat sebelum digunakan. Program studi farmasi dapat ditemukan di berbagai perguruan tinggi.

3. Kesehatan Masyarakat

