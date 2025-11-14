Sekolah Bebas Bullying, Wapres Gibran Ingatkan Saling Peka dan Saling Mengingatkan

Sekolah Bebas {Bullying}, Wapres Gibran Ingatkan Saling Peka dan Saling Mengingatkan. (Foto: Aldy Chandra/Okezone)

JAKARTA - Idealnya, sekolah merupakan ruang yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik perundungan (bullying). Namun, nyatanya masih banyak hal-hal di luar dugaan.

Untu itu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya menjaga kesehatan mental anak-anak di samping kesehatan fisik, mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan tangguh.

“Selain kesehatan fisik, kita juga perlu menjaga kesehatan mental. Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman, nyaman bagi anak-anak kita,” ungkap Wapres Gibran, saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Auditorium J. Leimena, Kementerian Kesehatan, Jakarta, dikutip Jumat (14/11/2025).

Gibran juga menekankan pentingnya kepedulian bersama untuk saling menjaga dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, agar kejadian perundungan tidak terjadi, khususnya di sekolah.