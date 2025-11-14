Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Sekolah Bebas Bullying, Wapres Gibran Ingatkan Saling Peka dan Saling Mengingatkan 

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |08:50 WIB
Sekolah Bebas <i>Bullying</i>, Wapres Gibran Ingatkan Saling Peka dan Saling Mengingatkan 
Sekolah Bebas {Bullying}, Wapres Gibran Ingatkan Saling Peka dan Saling Mengingatkan. (Foto: Aldy Chandra/Okezone)
JAKARTA - Idealnya, sekolah merupakan ruang yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik perundungan (bullying). Namun, nyatanya masih banyak hal-hal di luar dugaan. 

Untu itu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya menjaga kesehatan mental anak-anak di samping kesehatan fisik, mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan tangguh. 

Apa Zodiak Prabowo dan Gibran, Presiden dan Wapres RI 2024-2029

“Selain kesehatan fisik, kita juga perlu menjaga kesehatan mental. Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman, nyaman bagi anak-anak kita,” ungkap Wapres Gibran, saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Auditorium J. Leimena, Kementerian Kesehatan, Jakarta, dikutip Jumat (14/11/2025).

Gibran juga menekankan pentingnya kepedulian bersama untuk saling menjaga dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, agar kejadian perundungan tidak terjadi, khususnya di sekolah.

 

