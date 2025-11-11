Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025

Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025 (Foto: Ist)

JAKARTA - Riwayat pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang kini resmi jadi Pahlawan Nasional 2025. Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh di Istana Negara, di antaranya termasuk Presiden ke-2 Soeharto.

Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional bahkan menjadi trending topic di platform X. Sejumlah akun dalam cuitannya mengatakan bahwa Soeharto jadi Pahlawan Nasional karena jasanya saat menjadi presiden.

Riwayat Pendidikan Soeharto

Soeharto sekolah ketika berusia delapan tahun, tetapi sering berpindah. Semula disekolahkan di Sekolah Dasar (SD) di Desa Puluhan, Godean. Lalu pindah ke SD Pedes (Yogyakarta) lantaran ibu dan ayah tirinya, Pramono, pindah rumah ke Kemusuk Kidul.

Kertosudiro kemudian memindahkan Soeharto ke Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Soeharto dititipkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani bernama Prawirowihardjo. Soeharto kemudian disekolahkan dan menekuni semua pelajaran, terutama berhitung. Ia juga mendapat pendidikan agama yang cukup kuat dari keluarga bibinya.

Setamat Sekolah Rendah (SR) empat tahun, Soeharto disekolahkan oleh orang tuanya ke sekolah lanjutan rendah di Wonogiri. Pada tahun 1935 Soeharto kembali ke kampung asalnya, Kemusuk, untuk melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Yogyakarta.