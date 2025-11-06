Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Gen Z Terancam Fenomena Underload karena Ketergantungan AI 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |15:21 WIB
Gen Z Terancam Fenomena <i>Underload</i> karena Ketergantungan AI 
Gen Z Terancam Fenomena {Underload} karena Ketergantungan AI 
A
A
A

JAKARTA - Banyak Gen Z menggunakan artificial intelligence atau (AI) di segala aktivitasnya. Namun  di balik kecanggihan teknologi, ada bahaya yang mengintai. 

Guru Besar UGM dan Pemerhati Rekayasa Perangkat Lunak Prof. Ridi Ferdiana menjelaskan dampak seringnya penggunaan Ai bisa berdampak pada fenomena underload. Yaitu, berkurangnya kemampuan otak dalam berpikir. 

Hal ini dapat berisiko pada penurunan kemampuan berpikir kritis, daya ingat, serta terjadi efek brain rot karena otak jarang diasah. 

“Jadi critical thinking dan aspek memorize menurun, makanya yang paling gawat terjadi efek brain rot terjadi karena malas mikir dan dikit-dikit jadi tanya ke AI,” ungkapnya, seperti dikutip dari laman UGM, Kamis (6/11/2025). 

Menurutnya, setiap generasi memiliki pola adaptasi yang berbeda dalam menghadapi teknologi, khususnya pada perkembangan AI saat ini. 

Ia menyebut, generasi X  dan baby boomers sebagai digital immigrant yang belum memiliki kapasitas menyeluruh dalam mengadaptasi AI serta cenderung memandang bahwa AI hanya sebatas pada alat bantu kerja. 

Sementara itu, bagi generasi Z memandang AI sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, generasi milenial berada di posisi tengah yang hampir mirip dengan generasi Z, tetapi seperempat hidupnya dijalankan menggunakan bantuan teknologi.

“Generasi X dan baby boomers saat ini bukan ada di tahap produktif lagi, melainkan ada di tahap lebih banyak bersosialisasi dan berempati. Sehingga penggunaan AI hanya sebatas tools saja seperti halnya Microsoft Word atau Excel, namun bagi generasi Z dan Millennial, hal ini sudah menjadi disruption yang mengubah kehidupan,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/16/3184837//honor_robot_phone-Xga7_large.jpg
Honor Pamerkan Langsung Robot Phone, Dilengkapi Kamera Gimbal dengan Fitur Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184765//clarissa-8zxB_large.jpg
Clarissa Tanoesoedibjo Tinjau Perkembangan AI di La French Tech Summit 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184737//kip_kuliah-QLjb_large.jpg
Berikut Kriteria Lengkap Calon Penerima KIP Kuliah 2026 dari Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184672//kampus-m784_large.jpg
Manfaatkan AI, Perguruan Tinggi Didorong Lebih Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184549//ilustrasi-OFdc_large.jpg
xAI Luncurkan Grok 4.1: Lebih Cepat dan Ekspresif dalam Percakapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184472//google_mengumumkan_gemini_3-Aybt_large.jpg
Google Luncurkan Gemini 3.0, Diklaim sebagai Model AI Paling Cerdas dengan Penalaran Mirip Manusia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement