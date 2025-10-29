Ma’ruf Amin: Santri Harus Kuasai Ilmu, Teknologi dan Menjadi Penggerak Bangsa

JAKARTA - Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa peran santri dalam sejarah bangsa bukan hanya sebagai penjaga moral dan spiritual, tetapi juga sebagai penggerak kemajuan, keadilan, dan kemakmuran nasional. Dia menurutkan perjalanan hidupnya sendiri menjadi bukti bahwa santri memiliki kesempatan luas untuk berkontribusi di berbagai bidang kehidupan, termasuk pemerintahan.

“Alhamdulillah, walaupun saya santri, tapi saya bisa menjadi Wakil Presiden. Dulu orang Surabaya tidak mengira saya akan menjadi pejabat pemerintah, tapi ternyata Allah menakdirkan lain. Ini bukti bahwa santri pun bisa berperan di tingkat nasional,” ujarnya dalam peresmian Santri Institute Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Menyoroti tantangan zaman modern, Wapres mengingatkan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan santri. Menurutnya, kemakmuran bangsa bergantung pada penguasaan ilmu, perdagangan, dan inovasi.

“Allah memerintahkan kita untuk memakmurkan bumi. Dan sebab kemakmuran itu adalah ekonomi, perdagangan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, santri harus belajar bukan hanya agama, tapi juga fisika, kimia, dan ilmu-ilmu modern lainnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Santri Institute Indonesia, La Ode Safiul Akbar, menegaskan bahwa lahirnya lembaga ini merupakan ikhtiar kolektif untuk menjadikan santri sebagai penggerak perubahan dan pembangunan bangsa.