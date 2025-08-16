JAKARTA - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, berbagai instansi, sekolah, hingga organisasi masyarakat mulai menyiapkan susunan acara untuk upacara bendera. Susunan acara yang rapi dan terstruktur menjadi kunci agar upacara berjalan khidmat dan lancar.
Berikut lima contoh susunan acara upacara 17 Agustus 2025 yang dapat dijadikan referensi:
Persiapan barisan peserta
Pemimpin upacara memasuki lapangan
Pembina upacara memasuki lapangan
Penghormatan umum
Laporan pemimpin upacara
Pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya
Mengheningkan cipta
Pembacaan teks Proklamasi
Pembacaan UUD 1945
Amanat pembina
Doa
Laporan pemimpin upacara
Penghormatan umum
Pembina dan peserta upacara meninggalkan lapangan
