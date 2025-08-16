5 Contoh Susunan Acara Upacara 17 Agustus 2025

JAKARTA - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, berbagai instansi, sekolah, hingga organisasi masyarakat mulai menyiapkan susunan acara untuk upacara bendera. Susunan acara yang rapi dan terstruktur menjadi kunci agar upacara berjalan khidmat dan lancar.

Berikut lima contoh susunan acara upacara 17 Agustus 2025 yang dapat dijadikan referensi:

1. Susunan Acara Upacara di Sekolah Dasar

Persiapan barisan peserta

Pemimpin upacara memasuki lapangan

Pembina upacara memasuki lapangan

Penghormatan umum

Laporan pemimpin upacara

Pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya

Mengheningkan cipta

Pembacaan teks Proklamasi

Pembacaan UUD 1945

Amanat pembina

Doa

Laporan pemimpin upacara

Penghormatan umum

Pembina dan peserta upacara meninggalkan lapangan





2. Susunan Acara di SMP/SMA

Penataan barisan

Pemimpin upacara memasuki lapangan

Penghormatan umum

Laporan pemimpin upacara

Pengibaran bendera Merah Putih

Mengheningkan cipta

Pembacaan teks Proklamasi

Pembacaan UUD 1945

Amanat pembina upacara

Pembacaan doa

Penutup