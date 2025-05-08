Alumni HMI dan HMI Ciputat Merawat Semangat Pemikiran Islam Rasional dan Inklusif

JAKARTA - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon UIN Syarif Hidayatullah dan HMI Cabang Ciputat menggelar acara Halalbihalal KAHMI-HMI Cabang Ciputat 2025 pada Sabtu 10 Mei 2025 di Auditorium Lantai 2 Wisma Syahida, Kampus II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Acara ini dalam rangka merawat dan meneruskan semangat pemikiran islam yang rasional, inklusif, dan moderat.

Mengusung tema “Reflected, Reconnect, and Celebrate", acara ini diharapkan bisa merefleksikan keberadaan dan peran Mazhab Ciputat dalam perjalanan sejarah intelektual Islam di Indonesia. Melalui acara ini, para alumni dan kader diharapkan dapat kembali menguatkan nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan oleh para pendahulu mereka.

Ketua Pelaksana Halalbihalal KAHMI-HMI Cabang Ciputat 2025, Muhtadi mengatakan acara yang akan dikemas dengan sesi storytelling, dialog antaralumni, serta diskusi bersama sejumlah tokoh nasional bisa menumbuhkan kembali semangat perjuangan nilai-nilai di HMI Cabang Ciputat.

“Jadi bagaimana kita merefleksikan perjalanan dialektika di HMI Ciputat, menyambungkan kembali nilai-nilai kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna, serta merayakan warisan-warisan itu untuk menyongsong tantangan baru," kata Muhtadi, di Ciputat, Kamis (8/5/2025).

Sebutan Mazhab Ciputat merujuk kepada daerah tempat kampus UIN Syarif HIdayatullah Jakarta berada, yakni Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Dari kampus inilah lahir pembaruan pemikiran Islam yan g menasional dan mendunia. Pembaruan pemikiran Islam ini pula menjadi tonggak moderasi Islam di Tanah Air.

Koordinator Presidium KAHMI Rayon UIN, Mu’min Rouf, menambahkan bahwa acara ini akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan alumni HMI Ciputat, antara lain Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafi'i, Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI dan Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Yang Mulia Yasardin, intelektual muslim Fachry Ali, Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) dan Wakil Menteri Luar Negeri RI 2014–2019 AM Fachir, intelektual muda muslim Zezen Zaenal Mutaqin, dan Komisioner KPU Kota Bekasi Eli Ratnasari.

Selain itu, lima tokoh alumni HMI juga akan menerima penghargaan lifetime achievement yakni almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur), Azyumardi Azra, Nurhayati Djamas, AM Fatwa, dan Bahtiar Effendy. Penghargaan lifetime achievement ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam pengembangan pemikiran Islam.

"Saya juga berharap ke depannya hubungan komunikasi KAHMI dan HMI berjalan dengan baik, dengan acara Halalbihalal ini karena kita juga harus memikirkan perkaderan HMI dengan kita berkolaborasi ke depannya” jelas Mu’min, di Ciputat, Kamis (8/5).