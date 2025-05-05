Riwayat Pendidikan Alwi Farhan, Juara Dunia Junior Bulutangkis yang Dapat Beasiswa Jurusan S1 Manajemen

JAKARTA – Riwayat pendidikan Alwi Farhan, juara dunia junior bulutangkis yang mendapat beasiswa jurusan S1 Manajemen, menarik untuk disimak.

Alwi Farhan sempat mencuri perhatian usai memenangkan Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Junior 2023. Atlet asal Solo itu mampu mengalahkan wakil China, Hu Zhe An, pada babak final dengan skor 21–19, 19–21, dan 21–14.

Kuliah di Jurusan S1 Manajemen

Meski disibukkan dengan profesinya sebagai atlet bulutangkis, hal itu tak membuat Alwi melupakan pentingnya pendidikan. Atlet kelahiran 12 Mei 2005 ini mengambil jurusan S1 Manajemen di STIE Indonesia Jakarta.

"Saya dapat beasiswa dari STIE Indonesia Jakarta. Ada suatu kesempatan untuk mengikuti studi, bisa kuliah juga, dan bantu asah pikiran. Jadi ya ambil kuliah," ucap Alwi saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Senin (5/5/2025).

Alwi juga menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk kuliah di tengah kesibukannya sebagai atlet.

"Karena saya pikir, kata Ayah saya juga, selama banyak komunikasi sama guru, sama semuanya, alangkah baiknya untuk ambil kuliah juga, untuk wawasan, untuk mengisi otak juga sih. Jadi mengisi waktu luang dengan yang bermanfaat," lanjut pebulutangkis yang dulu sempat menekuni dunia sepak bola tersebut.