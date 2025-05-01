Aura Cinta Sekolah di Mana? Ini Sosok yang Debat dengan Dedi Mulyadi soal Larangan Wisuda SMA

JAKARTA - Aura Cinta sekolah di mana? Sosok gadis yang aktif menyuarakan pendapatnya di media sosial ini juga dikenal sebagai seorang aktris muda dan model busana.

Ia bahkan sempat tampil dalam sinetron "Sayap Cinta Terindah" yang tayang di RCTI pada 2023.

1. Sampaikan Pendapat

Keberaniannya dalam menyampaikan pendapat dan keterlibatannya dalam dunia hiburan membuatnya kini dikenal luas oleh masyarakat.​ Perdebatan antara Aura Cinta dan Dedi Mulyadi memicu diskusi publik terkait pentingnya acara perpisahan sekolah dan dampaknya terhadap siswa serta orang tua.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (30/4/2025), Okezone telah merangkum Aura Cinta sekolah di mana, sebagai berikut.